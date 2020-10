Nightlife vince 17°edizione Monte Carlo Film Festival de la Comédie

Si chiude nella pienezza del successo, rispettando scrupolosamente tutte le norme di emergenza sanitaria del momento, la 17° edizione del Montecarlo Film Festival de la Comédie, la prestigiosa rassegna dedicata alla commedia, ideata e diretta da Ezio Greggio.

La giuria, presieduta dal doppio premio Oscar Nick Vallelonga e composta dalla frizzante Sabrina Impacciatore, l’attrice olandese Lotte Verbeek e la talentuosa attrice spagnola Maggie Civantos, ha deciso il Palmares. I premi per il miglior film, la migliore regia, il premio del pubblico e la menzione speciale all’ensemble del cast sono andati al tedesco ‘Nightlife” di Simon Verhoeven, regista e sceneggiatore tedesco classe 1972.

La pellicola racconta l’avventura del bartender Milo che incontra la donna dei suoi sogni, Sunny, in un fatidico momento e decide di organizzare un appuntamento. Tutto sembra andare per il meglio ma quando il caotico amico di Milo, Renzo, fa la sua comparsa, la serata romantica si trasforma in un susseguirsi di equivoci sullo sfondo della nightlife di Berlino pervasa da piccoli delinquenti. Se Sunny e Milo riusciranno a superare questo appuntamento nessuno potrà mai separarli.

Miglior attrice Candela’ Pena nel film “La Boda de Rosa” diretto da Icìar Bollain per la sua straordinaria interpretazione di una donna sulla soglia dei 45 anni che realizza che ha sempre vissuto la sua vita in funzione degli altri. Così decide di lasciarsi tutto alle spalle e realizzare il sogno di aprire una sua attività . Il Premio al miglior attore va a Nando Paone per “Il ladro di Cardellini” di Carlo Luglio, che interpreta Pasquale Cardinale, vecchia guardia forestale, passa i suoi giorni tra alcol e video poker nella campagna della Campania. Per pagare i propri debiti organizza una truffa con 200 cardellini bianchi di razza, rimpiazzandoli con cardellini normali. Ma il suo piano non andrà come previsto. Ad aggiungersi ai premi, anche quello per il miglior corto al francese Cash Stash di Enya Baroux & Martin Darondeau.

Premiazioni speciali alla Serata di Gala del Grimaldi Forum condotta da Ezio Greggio: il Montecarlo Film Festival Award a Maggie Civantos, Sabrina Impacciatore e Andrea Morricone, al cineasta francese Patrice Leconte il Career Award, il premio leader del futuro under 30 all’attore Alessio Lapice, il King of Comedy a Nino Frassica e il Legend Award al presidente di giuria Nick Vallelonga.

La manifestazione si svolge sotto l’Alto Patronage di S.A.S. Principe Albert II de Monaco e dell’Ambasciata d’Italia ed è realizzata in collaborazione con EFG Private Bank. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Festival. Marlù è media partner.

Attendiamo impazienti la prossima edizione nella viva fiducia che la anche la situazione sanitaria planetaria sia più distesa come le atmosfere di una buona “Commedia”.