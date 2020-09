I poliziotti delle volanti hanno denunciato un nigeriano 45enne per tentato furto.

L’uomo ha approfittato della distrazione di una giovane turista che, intenta a fare delle foto in piazza De Ferrari, ha appoggiato la borsa a terra.

Il gesto non è sfuggito al 45enne che, afferrata la borsa, è fuggito in direzione di via Roma con la turista urlante alle calcagna.

La sua breve fuga è stata interrotta da alcuni militari in servizio di vigilanza in via XXV Aprile che lo hanno affidato alla Polizia.