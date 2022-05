New Racing for Genova seconda allo slalom “Mignanego – Giovi”

Roberto Risso (Osella Suzuki) il pilota più veloce della scuderia

Preziose indicazioni, per la New Racing for Genova, dallo slalom “Mignanego – Giovi”, a cui ha partecipato con ben undici vetture, dieci delle quali hanno conosciuto la gioia del traguardo finale. L’unico mezzo non classificato è la Fiat Cinquecento di Classe E1 Italia 1150 di Moreno Furnari, rimasto al palo ancor prima dell’inizio della gara.

Terza nella graduatoria tra le Scuderie, la New Racing for Genova ha conquistato la seconda posizione assoluta finale con l’Osella Suzuki del veloce Roberto Risso, che si è anche imposto in Gruppo E2SC. Nello stesso raggruppamento, ottava piazza per Damiano Furnari, che ha portato al debutto l’interessante Sport Prototipo BRC Evo 02 motorizzata Suzuki, una vettura costruita in soli due esemplari in tutta Italia.

Ottima prestazione di Pier Luigi Molinari (Renault R5 GT Turbo) che è giunto secondo in Classe S7 ad un soffio dal vincitore. Buona terza piazza in N2000, davanti all’analoga vettura del compagno di squadra Diego Solis, per il sempre affidabile Carlo Gandolfo (Renault Clio); nella stessa Classe, sesta posizione per il rallysta Gianluca Incontrera, che per l’occasione ha testato la Renault Clio Rally5.

La Classe A2000 ha visto in terza posizione il veloce Christian Morelli ed in settima Alex Zerega: entrambi i portacolori della New Racing for Genova erano in gara con le Peugeot 208 Rally4. Nella A1600, invece, buon gioco per le 208 R2B di Emanuele Molinari e Luca Torrisi, giunti rispettivamente quarto e sesto.

Tutte le news sull’attività della scuderia su https://www.newracingforgenova.it.