New Racing for Genova “regina” del Rally Città di Torino

Prima tra le scuderie, ora pronta per affrontare il “1000 Miglia”

New Racing for Genova “regina” tra le scuderie al 38° Rally Città di Torino. Il sodalizio diretto da Raffaele Caliro ha conquistato il prestigioso riconoscimento grazie alle prestazioni delle Skoda Fabia R5 di Fabrizio Ceriali – Mara Miretti e dei fratelli Adelmo e Mauro Tessa e della Renault Clio S1600 di Matteo Ceriali – Vanessa Lai, che hanno chiuso la gara, rispettivamente, in sesta, settima ed ottava posizione assoluta, dopo aver messo a segno prestazioni di totale rilievo. Il giovane Matteo Ceriali ha abbinato all’ottimo piazzamento finale anche il successo nel Gruppo e nella Classe d’appartenenza.

Non meno rilevante il risultato conseguito dai giovani fidanzati Matteo Solis e Serena Terrile, che hanno portato la loro Renault Clio RS al ventisettesimo posto finale, oltre che alla brillante vittoria in Classe N3. In graduatoria, hanno preceduto i compagni di scuderia Luca Formentera e Walter Terribile, la cui Peugeot 208 è giunta seconda in Classe R2B.

Rally 1000 Miglia – L’attenzione della New Racing for Genova ora si sposta sulla gara bresciana, in programma da giovedì a sabato prossimi. La scuderia ligure vi prenderà parte con cinque equipaggi: uno nella prova del Campionato Italiano Assoluto Rally e quattro nella gara valida per la Coppa Rally di 2^ Zona (coeff. 1,5). La sfida “tricolore” vedrà in lizza Andrea Gonella e Erika Badinelli (Renault Clio Rally5) che cercheranno di consolidare la loro posizione nella serie dedicata alla berlinetta francese. Nella gara regionale – quinta delle sei stagionali che concedono l’accesso alla finale di Coppa Italia – riflettori puntati, oltre che su Gianfranco Fallabrino – Alessandro Parodi (Skoda Fabia), Valeriano Bellinzoni – Christian Soriani (Renault Clio Rally5) e gli under 25 imperiesi Lorenzo Lanteri – Luca Pierani (Peugeot 106 S16), soprattutto sui chiavaresi Ennio Bini – Marta De Paoli (Renault Clio Rally5), che affronteranno la gara con l’intento di consolidare la loro leadership di Classe.

Altri impegni – Non solo il “1000 Miglia” nel prossimo fine settimana della New Racing for Genova. Il sodalizio ligure sarà anche al via, sabato e domenica, del 3° Rally “Il Grappolo Storico” con i savonesi Sandro Rossi e Fulvio Gangi su Opel Corsa Gsi mentre, sempre nel fine settimana, scenderà in pista anche Egidio Aragno: al volante della sua monoposto PC015H, il savonese affronterà sul circuito del Mugello la prova relativa alla Formula Predator’s. Domenica, infine, spazio allo slalom “Garessio – San Bernardo” che vedrà in lizza tre piloti della scuderia genovese: i fratelli Furnari – Damiano con la Elia Avrio ST-09 Suzuki e Moreno con la Fiat Cinquecento E1 Italia – e il torinese Mauro Tessa (Peugeot 208 R2B).

Tutte le news sull’attività della scuderia su https://www.newracingforgenova.it.