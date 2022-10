New Racing for Genova punta forte su Sanremo

Un equipaggio al via nel rally storico e sei nel “Palme”

Messa in archivio l’esperienza nel Campionato Italiano Assoluto Rally, con la partecipazione al veronese “Due Valli”, la cui graduatoria Junior ha visto chiudere al quinto posto finale Matteo Ceriali – Veronica Lai (Renault Clio Rally5), l’attenzione della scuderia New Racing for Genova ora si sposta su Sanremo dove, venerdì e sabato prossimi, al via tra Rally Storico e “Palme”, schiererà sette equipaggi, e sull’inedito Slalom Monte di Malo, dove domenica sarà in lizza con due piloti.

Sanremo Rally Storico – La 37^ edizione della gara matuziana, valida per il “tricolore” ed il Campionato europeo, vedrà al via un equipaggio portacolori della New Racing for Genova. E’ quello formato dai savonesi Sandro Rossi e Fulvio Gangi che saranno in gara con una Porsche 911 SC e con l’obbiettivo di conquistare un piazzamento di prestigio nel difficile ed affollato 3° Raggruppamento.

Rally delle Palme – Il 23° atto della gara regionale moderna vedrà in lizza ben sei equipaggi della New Racing for Genova. Tra tutti, riflettori puntati su quello formato da Alberto Biggi ed Andrea Segir, che con la loro VW Polo R5 cercheranno di ritagliarsi un posto nella “top five” finale del rally. Da seguire con attenzione sia la partecipazione di Gionata Maranzana, che sarà della partita al volante di una Renault Clio Super 1600 e con Ismaele Barra alle note, che quella del giovane figlio d’arte Matteo Solis, che porterà in gara la sua Renault Clio RS di Classe N3 e sarà in coppia con Laura Bottini, Presidente del sodalizio genovese. Gara test per Francesco Perugia e Luca Pierani, che proveranno la Suzuki Swift Boosterjet di Classe RA5H in vista di un probabile utilizzo nella prossima stagione. Cerca, invece, un piazzamento di prestigio il chiavarese Massimo Garbarino, pronto ad ingaggiare la sfida in Classe R5 con la Renault Clio e Michele Guastavino alle note. L’affollata Classe N2 vedrà, infine, la partecipazione dei giovani Lorenzo Lanteri e Paolo Pontari con la Peugeot 106.

Slalom Monte di Malo – L’inedita gara vicentina vedrà in lizza due piloti della New Racing for Genova. Si tratta di Damiano Furnari (BRC Evo 02 Suzuki), che scenderà in lizza con l’intenzione di onorare al meglio la recente conquista della Coppa Italia Zona 1 di Gruppo E2SC, e del lodigiano Giuseppe Lobaccaro (Proto 126 Kawasaki 1000), chiamato a confermare l’ultima buona prestazione messa a segno tra i “birilli” dello Slalom Città di Bolca.

