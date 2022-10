BB Competition ottiene il pass per la Finale Nazionale Coppa Italia Rally con Nicola Angilletta

La Spezia – Obiettivo centrato: BB Competition ha “staccato” il pass per la Finale Nazionale Coppa Italia Rally con Nicola Angilletta, vincitore della classe Rally 5 al Rally Terra Sarda svoltosi nel weekend sulle strade della Gallura. L’appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona ha garantito al pilota portacolori del sodalizio spezzino la qualificazione al confronto in programma a novembre – il Rally del Lazio – contesto che assegnerà i titoli nazionali di classe. Affiancato da Dario Giacomelli, il driver lucchese ha fatto leva sul feeling instaurato con la Renault Clio Rally 5 messa a disposizione dal team V-Sport per prevalere sugli undici passaggi previsti, mai affrontati in precedenza.

“Il nostro obiettivo era vincere la classe per andare in Finale – il commento di Nicola Angilletta a fine gara – strade difficili, diverse da quelle a cui sono abituato. Ringrazio la scuderia BB Competition che mi ha permesso di essere qui e giocarmi le carte nella Coppa Italia, oltre al team che ha messo a disposizione una macchina perfetta”.

Il Rally Terra Sarda si è confermato un evento di respiro internazionale, essendo anche inserito come appuntamento conclusivo del TER – Tour European Rally. Undici, le prove speciali che hanno interessato la Gallura sabato e domenica, con il “cuore” della manifestazione che ha goduto dell’esclusiva vetrina di Porto Cervo. La Finale Nazionale Coppa Italia Rally vedrà impegnata BB Competition – con Nicola Angilletta – al Rally del Lazio, in programma nel primo fine settimana di novembre.