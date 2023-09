New Racing for Genova dal rally di Aosta a quello di Como

Damiano Furnari guida la scuderia allo slalom “Mignanego – Giovi”

Archiviata la partecipazione al Rally Valle d’Aosta, dove Alberto Biggi – Alice Caprile (Skoda Fabia R5) hanno chiuso in quattordicesima posizione e Luca Basso – Valentina Pelazza (Renault Clio RS N3) si sono ritirati per la rottura del cambio, la scuderia New Racing for Genova è pronta per affrontare due nuovi impegni, il rally “Trofeo Villa d’Este” – Aci Como” e lo slalom “Mignanego – Giovi”.

“Trofeo Villa d’Este” – Aci Como” – Il rally lariano, valido per la Coppa Rally di Zona 2, vedrà in lizza un solo equipaggio della New Racing for Genova, quello formato da Ennio Bini – Marta De Paoli (Renault Clio Rally5). La coppia chiavarese, dopo la sfortunata partecipazione al Rally 1000 Miglia, cercherà un piazzamento che le consenta di conquistare la meritata qualificazione alla finale nazionale della CRZ.

Slalom “Mignanego – Giovi” – La quarantunesima edizione della gara genovese, in programma domenica, vedrà al via quattro piloti della New Racing for Genova. Sono Damiano Furnari (Elia Avrio ST09 Suzuki – E2SC1400), tra i favoriti per il successo finale della competizione, Angelo Ferrari (Peugeot 106 – N1600), Matteo Solis (Renault Clio RS- N2000) e Walter Morando (Peugeot 208 – A1600).