New Racing for Genova da record al Rally della Lanterna

Il sodalizio ligure schiererà a Santo Stefano d’Aveto ben 18 equipaggi

Se non è un record poco ci manca. Come sempre molto vicina alle gare ed agli organizzatori liguri, la scuderia New Racing for Genova sabato e domenica prossimi schiererà a Santo Stefano d’Aveto, al via del 39° Rally della Lanterna – 7° Rally Val d’Aveto, ben 18 equipaggi. Tra questi, tre dotati di Skoda Fabia Rally5 ed intenzionati a battersi per un posto nella “top ten” finale della gara: sono Alberto Biggi – Alice Caprile, Gianfranco Fallabrino – Alessandro Parodi e Gionata Maranzana – Ismaele Barra. Grande attenzione, però, anche per il locale Luigi Guardincerri, che condividerà l’esperienza della “gara di casa” con Michele Guastavino sull’interessante Volkswagen Polo di classe N5.

Alex Zerega e Deborah Casazza saranno al via con una Renault Clio di classe R3C mentre Federico Gangi – Stefano Sappracone, in cerca di un piazzamento di prestigio, hanno confermato la vettura, la Peugeot 208 Rally4, con cui hanno corso di recente al Rally del Taro, nella serie dell’IRCup. Sempre Peugeot 208, ma di classe R2B, per Luca Formentera – Christian Trivellato e Massimo Carmignano, con la figlia Valentina alle note. In classe N3, bel testa a testa tra le Renault Clio RS del giovane Matteo Solis, che avrà al suo fianco la fidanzata Serena Terrile, uscita dal recente Corso per Navigatori organizzato dalla New Racing for Genova, e di Luca Basso, che porterà al debutto Valentina Pelazza, la vincitrice del suddetto stage.

Quattro Renault Clio sono pronte ad animare la classe Rally5: sono quelle di Ennio Bini – Walter Terribile, del rientrante Alessandro Lazzara e Fabrizio Boattini, dei prossimi sposi Ivan Biggio e Marta De Paoli e di Federico Fallabrino, il figlio di Gianfranco, e Carmelo Lipari. Rientra in classe A5 il chiavarese Andrea Peirano che, con Sara Pastorelli e la MG Rover ZR 105, lancerà la sfida ai giovani compagni di scuderia, i fidanzati Nicolò Franca e Alessia Beroldo (Peugeot 106 Rallye). In N2, invece, attesa per gli imperiesi Lorenzo Lanteri e Luca Pierani (Peugeot 106 S16) mentre, nella classe RS 1.6, i riflettori saranno tutti puntati su Elio Canepa – Claudia Spagnolo (Citroën C2 VTS).