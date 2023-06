Giornata del motociclista con il Motoclub Don Bosco di Arenzano

La Giornata del motociclista è un appuntamento ormai conosciuto in tutta la regione ed aree limitrofe, una manifestazione gratuita ed aperta a tutti i tipi di moto e di motociclisti che, ad inizio estate si danno appuntamento ad Arenzano grazie all’organizzazione del Motoclub Don Bosco, che vanta oltre cinquant’anni di attività nell’ambito delle due ruote.

Grazie al supporto di Janua Service, concessionario Honda ed il patrocinio dell’amministrazione comunale, oltre trecentocinquanta moto si sono radunate nel cuore della cittadina rivierasca per ricevere la benedizione di don Giorgio Noli ed il saluto del sindaco Francesco Silvestrini, per poi dirigersi verso la costa ligure e poi l’entroterra, dopo una serie innumerevole di curve si sono incontrati a Pontinvrea per uno spuntino tutti insieme.

Al termine di nuovo in sella per tornare ad Arenzano, dove in riva al mare tutti i partecipanti hanno goduto di un ottimo buffet offerto dal Motoclub. Un grande evento che segna per tutti l’arrivo della bella stagione e con essa la voglia di risalire in moto a godere delle bellezze della nostre strade e non solo. Roberto Polleri (Foto e video a cura di Angelo Firpo per Motoclub Don Bosco).

Photo Gallery

