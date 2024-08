New Racing for Genova cala il poker al Rally Città di Torino

Vacanze finite per la New Racing for Genova. Archiviato il breve periodo feriale, la scuderia diretta da Raffaele Caliro riprenderà, infatti, l’attività agonistica venerdì e sabato prossimi al 39° Rally Città di Torino, dove sarà in lizza con un “poker” di equipaggi.

Da Venaria Reale, dove scatterà la gara, con la famosa e suggestiva Reggia sullo sfondo, per la New Racing for Genova prenderanno il via due equipaggi piemontesi ed altrettanti liguri. I locali saranno rappresentati da Loris Perino – Federico Di Ninno (Peugeot 208 Rally4), in cerca di un piazzamento di prestigio, e da Fabrizio Ceriali – Sabrina Roccati (Renault Clio Rally5).

In rappresentanza dei colori liguri, invece, ci saranno due Peugeot 208 Rally4 al cui volante si cimenteranno, rispettivamente, il giovane Emanuele Del Prete, in coppia con Luca Pierani, e Luca Formentera, vice Presidente del sodalizio genovese, con Walter Terribile.

Tutte le news sull’attività della scuderia su https://www.newracingforgenova.it.