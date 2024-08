Recco, Sagra del Fuoco: pulizia meccanizzata strade sospesa

Recco, pulizia strale: sospensione del servizio meccanizzato per la Sagra del Fuoco.

In occasione della Sagra del Fuoco, che si terrà il 7 e 8 settembre, il Comune di Recco ha deciso di sospendere il servizio di spazzamento meccanizzato nelle strade del centro cittadino.

La decisione è stata presa dalla Giunta Comunale, per ridurre al minimo i disagi per i residenti e i visitatori durante i festeggiamenti.

Questo l’elenco delle strade con la modifica del calendario: martedì 3 settembre in via Roma (tratto compreso tra via Biagio Assereto e via Fiume-rotonda ‘D’). Mercoledì 4 in Piazzale Olimpia e nell’area ex Enel; giovedì 5 in via Liceti ed in via Valleverde. Venerdì 6 in via Rebora ed in via Trieste. Sabato 7 in via Marconi (tratto compreso tra via Trieste e via Massone) ed in via San Francesco.

«Abbiamo sospeso il servizio di spazzamento meccanizzato, e il relativo divieto con rimozione forzata dei veicoli, per garantire una migliore fruibilità delle aree di sosta e delle strade del centro in preparazione e durante la Sagra del Fuoco». Commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin.