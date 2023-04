New Racing for Genova all’IRCup con Federico Gangi e Matteo Ceriali

Solis – Terrile al Rally Prealpi Orobiche, riscontri positivi ad Alba per Biggi e Bini

E’ finalmente arrivato, per la New Racing for Genova, il tanto atteso momento del debutto nell’IRCup (International Rally Cup), la cui prima prova è prevista venerdì e sabato a Portoferraio con il 56° Rallye Elba. Il sodalizio diretto da Raffaele Caliro prenderà parte a questa prestigiosa serie con due equipaggi, quelli formati da Federico Gangi – Stefano Sappracone, che saranno in gara con una Renault Clio Rally4, e da Matteo Ceriali – Iacopo Innocenti, pronti a misurarsi con una Peugeot 208 Rally4. Federico Gangi, finalista Under 25 al Rally del Lazio Cassino – Pico 2022, e Matteo Ceriali, reduce dall’esperienza dello scorso anno nel “tricolore” junior, sono due piloti molto giovani e veloci in cui la scuderia genovese crede molto: la partecipazione alla IRCup, oltre a costituire una bella vetrina, rappresenterà per loro un’ottima occasione di crescita agonistica.

Rally Prealpi Orobiche – La gara bergamasca, in programma sabato e domenica e valida per la Coppa Rally di Zona – Lombardia e Liguria (CRZ 2), vedrà al via un equipaggio della scuderia News Racing for Genova. Si tratta di quello formato dal giovane “figlio d’arte” Matteo Solis e dalla fidanzata Serena Terrile, al debutto assoluto dopo la partecipazione al corso per co-piloti organizzato dal sodalizio genovese. La giovane coppia sarà in gara con una Renault Clio di classe N3 che, di recente, è stata oggetto di totale preparazione.

Rally Regione Piemonte – Riscontri positivi, ad Alba, per la New Racing for Genova, nella gara piemontese valida per la CRZ 1. Alberto Biggi e Alice Caprile, in lizza con la Vw Polo R5, hanno chiuso l’impegno al tredicesimo posto assoluto e all’ottavo di classe. Quarantaduesima posizione finale, invece, per il rientrante Ennio Bini e Tiziano Cella che, con la loro Renault Clio, hanno conquistato la terza piazza in classe Rally5, dopo aver messo anche a segno il miglior scratch di categoria in una prova speciale sotto un’intesa pioggia.

