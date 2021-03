New Racing for Genova affronta la Salita del Costo

La scuderia in gara con Pier Paolo Grassano e la Honda Vtr Prototipo

Genova. Ci sarà anche la New Racing for Genova al via della 29^ edizione della Salita del Costo, prima cronoscalata del 2021 in programma questo fine settimana a Caltrano, in provincia di Vicenza. La scuderia presieduta da Laura Bottini sarà rappresentata dal savonese Pier Paolo Grassano, in lizza con la sua interessante Honda Vtr Prototipo con cui, lo scorso anno, ha gareggiato al Challenge Valpolcevera.

“Sarà una gara test – afferma il pilota e preparatore savonese – sia per me, che ho intenzione di staccare un po’ dai rally dopo 20 stagioni e 120 gare disputate, che per la vettura, per vedere come si comporta in una cronosalita. Rispetto all’ultimo utilizzo in gara, il Challenge Valpolcevera, la Honda ha subito un’ulteriore evoluzione: la cilindrata è stata portata da 2000 a 2350 cmc con relativo aumento di potenza da 270 a 320 cv. Penso che la Salita del Costo sia un banco di prova ideale: dovessero arrivare riscontri positivi, potrei pensare ad mini programma di quattro gare nel TIVM (Trofeo Italiano Velocità Montagna) 2021”.

Tutte le notizie sull’attività della scuderia sul sito del sodalizio all’indirizzo https://www.newracingforgenova.it/