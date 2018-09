New Log, continua l’occupazione a Multedo

L’assemblea dei lavoratori New Log ha ricevuto oggi la proposta da parte della Prefettura di aprire un tavolo sui temi occupazionali, così come era stato richiesto dal sindacato Cub.

La condizione, spiegano dalla Cub, era quella di togliere subito l’occupazione.

“In assemblea – proseguono dal sindacato – i lavoratori hanno deciso che l’occupazione deve continuare, così come l’assemblea permanente in quanto non ci sono garanzie che i livelli occupazionali vengano mantenuti e, nel momento in cui decidessimo di uscire, molto probabilmente, non potremmo più rientrare e continuare a lottare. E’ stata una decisione sofferta ma presa all’unanimità dopo aver ben compreso tutti gli eventuali rischi che questa decisione comporta.

Ancor di più chiediamo a tutti la solidarietà che deve esprimersi attraverso una pratica di condivisione dei momenti di lotta che decideremo nei prossimi giorni”.