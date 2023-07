Intorno alle 4.30 di oggi i sanitari del 118 sono intervenuti in soccorso di un 40enne genovese che, visibilmente ubriaco, era rovinosamente caduto da un muraglione, forse nel tentativo di entrare in un noto locale della passeggiata a mare Anita Garibaldi di Genova Nervi.

Il ferito ha riportato un grave trauma cranico, ma comunque è sempre stato cosciente.

E’ stato portato al Pronto soccorso del San Martino in codice rosso, ma per fortuna non risulta in pericolo di vita.