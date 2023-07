San Bartolomeo al Mare, domani sera il varo del nuovo ponte di via Roma

San Bartolomeo al Mare, domani il varo del ponte di via Roma, il casello autostradale verrà chiuso ai pullman e ai mezzi superiori alle 3,5t

SAN BARTOLOMEO AL MARE Tutto è pronto a San Bartolomeo al Mare per la installazione del nuovo ponte su via Roma. Domani, alle ore 19:00. inizieranno le operazioni di varo che saranno completate nel corso della notte. Per precauzione, tutte le ordinanze e i divieti sono stati predisposti sino alle ore 19:00 di martedì ma l’Impresa conta di terminare prima dell’alba.

Per l’occasione il casello autostradale di San Bartolomeo al Mare verrà chiuso in entrata e in uscita ai pullman e ai mezzi superiori alle 3,5t dalle ore 19:00 del 24/07 alle ore 19:00 del 25/07 (con eventuale riapertura non appena saranno terminati i lavori).

A San Bartolomeo al Mare verrà predisposta una viabilità alternativa. Per chi arriva da Cervo, passare da via Steria di fronte alla vecchia stazione ferroviaria, proseguire per via dei Gumbi sino al ponte per Chiappa (prima del cimitero) per poi tornare sulla SP34. Per chi arriva da Diano Marina, passare da via al Santuario, proseguire su via Cesare Battisti sino all’incrocio con via Roma all’altezza del pino. Valgono le limitazioni abituali. Verrà installato un semaforo per gestire un tratto in senso unico alternato all’altezza dell’Uliveto della Rovere e sino alla zona della Meridiana (senso unico alternato con impianto semaforico in Via Cesare Battisti, dal civico 77 sino al complesso La Meridiana). Per chi arriva da monte (da via Roma), fare gli stessi percorsi, in senso inverso. Verrà ordinato il divieto di sosta su Via al Santuario, con rimozione forzata dei veicoli inadempienti.