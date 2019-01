Nella chiesa di San Filippo messa per i caduti nei campi di sterminio

Questa mattina, nella chiesa di San Filippo in via Lomellini, si è svolta la cerimonia di suffragio per i caduti nei campi di sterminio nazisti.

L’orazione commemorativa è stata tenuta dall’assessore alle Pari opportunità e Diritti Arianna Viscogliosi.

Lo scorso 5 novembre l’assessore Viscogliosi era stata delegata dal sindaco a rappresentare il Comune per l’Associazione Memoria Martiri della Benedicta.

“Rappresentare la Civica amministrazione all’interno dell’Associazione Memoria Martiri della Benedicta, di cui il Comune è fra gli enti promotori, è per me un grande onore – sottolinea l’assessore Viscogliosi – e oggi sono orgogliosa e commossa di poter celebrare il ricordo di coloro che morirono nei lager nazisti, organizzati per lo sfruttamento del lavoro dei prigionieri e per l’eliminazione dei più deboli, dei bambini e degli anziani. Tenerne vivo il ricordo è nostro dovere e dà valore alla loro morte.”