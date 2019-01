Il cimento invernale a Voltri, l’edizione numero XLVII

E’ un appuntamento tipico dell’inverno, quando ad inizio anno, un nutrito gruppo di temeratri affronta il clima rigido per lanciarsi in mare e celebrare così l’inizio di stagione. Tutto questo avviene a Voltri, da ben quarantasette anni, dove i volontari dell’ASD Pescasport “F. Durante” organizzano la manifestazione per un bagno fuori stagione: il cimento invenale.

I ben noti fatti che hanno colpito la passeggiata di Voltri e la sede sociale del circolo hanno rischiato di far saltare l’evento, uno fra i più antichi della nostra riviera. In aiuto della società voltrese si è offerta la società sportiva “U. Costaguta”, anch’essa istituzione del ponente genovese, che mette a disposizione la sede per la manifestazione vista l’inagibilità della passeggiata.

“Ci scusiamo per il ritardo con cui abbiamo deciso di realizzare comunque la manifestazione e quindi per il conseguente ritardo nelle comunicazioni”, spiega il Presidente dell’ASD Pescasport -F. Durante- Massimo Dall’Aglio, “ma siamo sicuri che tutti gli appassionati capiranno le difficoltà intercorse in questo periodo e, nonostante tutto, vorranno parteciare come sempre numerosi al cimento”. L’edizione 2019, sarà un evento in forma ridotta rispetto a al solito, ma per gli organizzatori è molto importante non dover interrompere la tradizione che da sempre dà gioia e nuova forza nel proseguire le attività nonostante le avversità, sottolinea ancora Dall’Aglio.

Per tanto, la manifestazione si terrà presso il Circolo Nautico “U. Costaguta” sito in piazza Nicolò da Voltri 1, accanto al municipio voltrese. Domenica 27 gennaio 2019 iscrizioni dalle ore 8:30 alle ore 10:30 il bagno in mare si terra intorno alle ore 11:00. Possibilità di avere bevande calde e piccolo spuntino per i partecipanti. L’evento è gratuito.

Per informazioni tel. 3468551713 oppure utripesca@libero.it

Roberto Polleri