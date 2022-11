“Nel bel mezzo di un gelido inverno” al Sipario Strappato di Arenzano

Sabato 3 dicembre alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) arriva la compagnia La Pozzanghera con “Nel bel mezzo di un gelido inverno” tratto dall’omonimo film diretto da Kenneth Branagh.

Un gruppo di attori si ritrova per un triste avvenimento, che diventa l’occasione per ricordare il loro primo incontro, avvenuto 14 anni prima ad opera di Joe Arper, attore, all’epoca, disoccupato, che per superare un momento di crisi artistica decise di mettere in scena l’Amleto di Shakespeare, alla vigilia di Natale. Insieme ricordano i burrascosi provini, la formazione della compagnia, l’inizio delle prove, le quali portarono più guai del previsto, perché il capolavoro di Shakespeare era ed è più reale di quello che si pensi, ed i drammi personali dei vari attori furono messi a nudo dal testo che dovettero recitare.

Una commedia fatta apposta per chi ama il teatro, per chi sente il bisogno di uno sguardo comico sullo sconforto esistenziale, per chi vuole uno spettacolo positivo sui valori dell’amicizia, della solidarietà sul lavoro, della complicità disinteressata, per chi vuole ripassare Amleto e anche per chi desidera dare una sbirciatina a quello che succede dietro le quinte di uno spettacolo.

Uno spettacolo ripreso appositamente, dopo tanti anni, per celebrare il trentennale della compagnia Il Sipario Strappato. “È una storia che ricorda la nostra – dice Sara Damonte, direttore artistico del Sipario Strappato – parla di persone che si riuniscono in una chiesa sconsacrata per allestire uno spettacolo, come facevamo noi nella cappella di Villa Maddalena, ci ritroviamo molto in ‘Nel bel mezzo di un gelido inverno’”.

Il biglietto costa 12 euro, ridotto 10 euro. Sono disponibili abbonamenti a 5, 10 e 20 spettacoli.

Info e prenotazioni: 3396539121

Il Sipario Strappato

Via Terralba, 79/b

16011 Arenzano (GE)