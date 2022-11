XXIII Festival del doppiaggio “Voci nell’Ombra”, due appuntamenti a Genova

Genova – Il XXIII Festival internazionale del doppiaggio “Voci nell’Ombra” inizia a Genova con le due giornate del 28 e 29 novembre, seguite da due appuntamenti on line il 30 novembre e 1 dicembre. Quattro giorni per entrare nel vivo della manifestazione diretta da Tiziana Voarino che ogni anno celebra e premia con gli Anelli d’Oro le eccellenze del doppiaggio nel cinema, nella televisione, nei prodotti audiovisivi e non solo. Organizzata dall’Associazione culturale Risorse – Progetti & Valorizzazione, è sostenuta da MiC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Fondazione Agostino De Mari, Regione Liguria, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Nuovo IMAIE, Quidam – azienda savonese con un’esperienza quarantennale nella lavorazione del vetro piano, BPER Banca, Artis Project e da Tiziana Lazzari Cosmetics Dermatology. La ventitreesiama edizione del Festival partecipa con Voci alla Ribalta al Bando Genova Città del Festival con il sostegno di Comune di Genova, Genova Città dei Festival, Iren e Coop Liguria.

Il primo appuntamento è lunedì 28 novembre al Tiqu, il Teatro Internazionale di Quartiere appena riaperto in piazzetta Cambiaso a Genova. Alle ore 21 inizia “Tutti pazzi per i coreani: un mercato audiovisivo interessante per una trasposizione valorizzante e stimolante che lo rispetti”, una serata dedicata al doppiaggio di una delle più originali cinematografie orientali. La differenze linguistiche e un’emissione sonora così diversa dalle occidentali hanno costituito da sempre una sfida speciale per gli straordinaria attori doppiatori italiani. Ne è stato un esempio l’Anello d’Oro consegnato due anni fa a Silvia Pepitoni per la direzione di doppiaggio di “Parasite” distribuito dalla genovese all’Academy Two. Al Tiqu sarà proiettato il film “Nido di vipere” di Kim Yong-hoon, preceduto dall’intervento dei professionisti che lo hanno riportato nella nostra lingua. Sono la direttrice di doppiaggio e dialoghista Monica Pariante, la presidente di CAD – Compagnia Attori e Doppiatori Vicky Colombo che ne ha curato l’edizione, l’attrice doppiatrice Chiara Francese, l’attore doppiatore Federico Zanandrea e il fonico di mix Simone Pavan. La serata è condotta da Giulia Iannello e Tiziana Voarino. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Il giorno dopo, martedì 29 novembre, il XXIII Festival internazionale del doppiaggio “Voci nell’Ombra” rimane a Genova ma si sposta alla Biblioteca Universitaria di via Balbi 40. Alle ore 17 inizia un incontro ricco, che inizia dalla presentazione del libro “Doppiaggio & doppiaggi” di Tiziana Voarino, un viaggio nel mondo del doppiaggio lungo venti anni, che ripercorre la storia del settore eccellenza italiane nel mondo, di cui parlano il giornalista e critico cinematografico Renato Venturelli, Anna Giaufret e Micaela Rossi dell’Università di Genova e il giurato del Festival Lorenzo Doretti, amico e collaboratore per lunghi anni di Claudio G. Fava che di “Voci nell’Ombra” è stato uno degli ideatori. A seguire l’omaggio a Ludovica Modugno. Sarà l’attrice Paila Pavese, voce tra le altre di Jessica Rabbit, a parlare dell’arte straordinaria della collega attrice e doppiatrice scomparsa nel 2021, che ascolteremo in alcuni frammenti del corto “Francesca” di Nicola Marcucci. Quest’anno è stato istituito il Premio intitolato a Ludovica Modugno in collaborazione con il fratello Paolo Modugno e il Nuovo IMAIE, destinato a un doppiatore adolescente, che sarà consegnato per la prima volta. Il pomeriggio prosegue con “Mi sdoppio”, format di Lara Citarei, con la lettura eseguita dalla stessa Paila Pavese di “Io sono Voci nell’Ombra”: Il testo, scritto da Tiziana Vaorino e Lara Citarei è dedicato al doppiaggio e alla storia del festival. Successivamente Claudio Pozzani, poeta e direttore del Festival di Poesia “Parole spalancate” legge “Non andartene docile in quella buona notte” di Dylan Thomas. Infine, dopo il collegamento con il Liceo Caccioppoli di Napoli che ha usato il doppiaggio delle serie televisive per l’insegnamento dell’inglese, la giornata si chiude con la proiezione del filmato “L’armatura invisibile” di Catia Bugli e Alberto Berardi, prodotti da CFU Italia – Comitato Fibromialgici Uniti per sensibilizzare su una malattia invalidante di cui troppo poco si conosce.

Nelle giornate di mercoledì 30 novembre e giovedì 1 dicembre “Voci nell’Ombra” prosegue on line sul sito e sulla pagina facebook del Festival. Mercoledì il collegamento inizia alle 14 con la Giornata internazionale di studi “Dalle sfide alle opportunità verso nuovi orizzonti: il futuro del settore doppiaggio, della trasposizione multimediale e dell’accessibilità nella fruizione degli audiovisivi”, che sarà tradotta in LIS, la lingua dei segni. Si tratta di un appuntamento della campagna #Pervedereaocchichiusi lanciata nel 2019 alla Mostra del Cinema di Venezia dedicata al tema dell’accessibilità nella fruizione degli audiovisivi. Il convegno si avvale di presenze nazionali e internazionali, fra cui le Università del Qatar e di Valladolid in Spagna. Tra gli interventi: il direttore generale del Nuovo IMAIE Maila Sansaini, Aida Franch, Annalisa Sandrelli, Vincenza Minutella, Fabrizia Castagnoli – ADID, Roberta Morelli, Laura Raffaeli, Laura Giordano, Fabrizia Parini & Marco Bechis, Andrea Martini, Paola Bonifazi & Chiara di Monte, Alessio Cigliano – ANAD, Joselia Neves, Rashid Yahiaoui, Veronica Arnaiz, Valerio Piccolo, David Ribotti, Carlo Cosolo, Giuseppe Balirano, Adriana Bisirri. Interpreti LIS Roberta Petriglieri e Alessandra Barbieri

Giovedì 1 dicembre on line sul sito e sulla pagina facebook del Festival, dalle ore 18 è in programma “Voci di podcast”, che celebra un settore ancora in grande ascesa, quello dei prodotti creativi e giornalistici da scaricare, ascoltare e archiviare sullo smartphone, alla radio via internet on demand. Sono previsti gli interventi di Arturo Villone “Dall’audionarrazione ai podcast”, Pippo Lorusso “Podcast: radio e cinema, il podcast perfetto”, la presentazione del libro “Come guadagnare con la voce” di Marco Bertani. Infine, dopo avere ascoltato Martina Zaralli, vincitrice del Premio Podcast 2021 dello scorso anno con “Rivertape”, saranno consegnati i Premi Podcast “Voci nell’Ombra” 2022, attribuiti al giornalista e critico cinematografico, direttore di “Best Movie” Giorgio Viaro per “Lost in the space” e il Premio Podcast 110 e lode a Carlo Pahler per “CineUNI”. Tra gli altri interventi la presentazione del podcast su Voci nell’Ombra “Riflettori sulle voci” a cura di due dei cinque tirocinanti attivi per la convenzione con l’Università degli Studi di Genova Irene Albert e Renée Paglialunga e l’intervento di una neolaureata dell’Università degli Studi di Trieste Francesca Ravaldini.

SOSTENITORI del FESTIVAL VOCI NELL'OMBRA 2022:

Ministero per la Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Fondazione De Mari, Regione Liguria, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Nuovo IMAIE, Quidam, BPER: Banca, Artis Project, Tiziana Lazzari Cosmetic Dermatology, in collaborazione con Genova Palazzo Ducale

I sostenitori di Voci alla Ribalta: Comune di Genova, Genova Città dei Festival, Iren e Coop Liguria, con partner Genova Voci, Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore, Biblioteca Universitaria di Genova

PATROCINI del FESTIVAL VOCI NELL'OMBRA 2022:

ANAD – Associazione Nazionale Attori Doppiatori , ADID – Associazione Direttori Italiani Doppiaggio, Regione Liguria , Provincia di Savona, Città di Savona , MUSA – Musei Civici Savona , Comune di Genova , Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia, La Spezia, Savona , Camera di Commercio – Genova, Università degli Studi di Genova , Università di Genova – DLCM – Dipartimento di Lingue e Culture Moderne , Campus Universitario di Savona , Ministero della Cultura – Direzione Generale Biblioteche – Biblioteca Universitaria di Genova , Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria , Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Dipartimento di Interpretazione e Traduzione , Fondazione Milano – Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli , Université de Strasbourg – ITIRI – Institut de Traducteurs, d’Interprètes et de Relations Internationales , Università di Torino – Dipartimento di Lingue, Letterature Straniere e Culture Moderne , Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione – IUSLIT , TOR VERGATA – Università degli Studi di Roma , Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” , SSML GREGORIO VII – Mediazione Linguistica e Comunicazione Interculturale , UNINT – Università degli Studi Internazionali di Roma , SSML San Domenico , ARTS ET HUMANITÉS – Ecole Universitaire de Recherche – Université Côte d’Azur , UAB – Universitat Autònoma de Barcelona , UVA – Universidad de Valladolid , AGIS – Associazione Generale Italiana dello Spettacolo , Agiscuola, ANEC – Associazione Nazionale Esercenti Cinema , AIPAD – Associazione Italiana per Assistenti al doppiaggio , ADAP – Associazione Doppiatori Attori Pubblicitari , ANIOS – Associazione Interpreti di Lingua dei Segni Italiana , RAI – RAI LIGURIA , GLFC – Genova Liguria Film Commission , Centro Studi Amadeo Peter Giannini , LAND – Local Audiovisual Network & Development , CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa – Associazione Provinciale di Savona , CONFASSOCIAZIONI – Confederazione Associazioni Professionali , CONFASSOCIAZIONI – SPETTACOLO CINEMA TEATRO , AIDDA – FARE IMPRESA AL FEMMINILE- Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda , FIDAPA BPW Italy – Sezione Genova, RETEIMPRESE e Forum Internazionale degli Enti Locali e delle Imprese del Mediterraneo.

Artisti dei premi: Quidam, Vanessa Cavallaro, Nadia Allario Ceramiche Harrison, Gabriella de Filippis, Diego Santamaria.

