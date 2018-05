Nein di Mattarella, Lapolla: partigiani morirono per libertà e democrazia. Anpi? Ipocriti

“I partigiani sacrificarono la loro vita per la libertà e la democrazia. Ora l’ANPI mostra solidarietà a un Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha messo un veto fregandosene della volontà popolare! Ipocriti”.

E’ il post pubblicato ieri su Facebook dalla giovane capogruppo leghista del Municipio Medio Ponente di Genova, Teresa Lapolla, a seguito della manifestazione in piazza organizzata dal Pd davanti alla sede della Prefettura in largo Eros Lanfranco (via Roma) per sostenere la discutibile scelta politica del presidente Mattarella, che ha detto “Nein” al prof. Paolo Savona, indicato come ministro dell’Economia da M5S e Lega.