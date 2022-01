Nazionale: Balotelli e Joao Pedro i tarli del CT Mancini

Dubbio Balotelli e Joao Pedro per Mancini in vista degli spareggi di Marzo per accedere al Mondiale in programma in Qatar nell’inverno del 2022.

Secondo i riscontri degli ultimi allenamenti, per mancini il titolare è sempre Ciro Immobile, ma che dalle indicazioni delle partitelle durante lo stage crescono le quotazioni proprio di SuperMario e quella del cagliaritano Joao Pedro.

I due hanno segnato un gol a testa. L’italo-brasiliano si è mosso bene, giocando sia da centravanti sia da esterno. Balotelli, invece, ha fatto la prima punta in un tridente con Zaniolo e Raspadori, è in forma e motivato, però all’interno del gruppo c’è chi continua a guardarlo con diffidenza. Non sono mai piaciuti certi suoi atteggiamenti e l’attaccante è visto ancora con sospetto.