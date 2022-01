Pallanuoto, week end di recuperi in A1M: Recco batte Salerno

Dopo la sospensione temporanea, resa inevitabile per garantire il regolare svolgimento dei tornei e in ragione della situazione pandemica Covid-19, i campionati si apprestano a ripartire.

Le prime partite, quelle relative ad alcuni recuperi, sono in programma questo fine settimana. Sei al momento le partite previste. Nel match valido per l’undicesima giornata dell’A1 maschile la Pro Recco supera 20-6 la Nuoto Salerno, consolidando sempre di più il primo posto in classifica. Trascinata dalla quaterna di Younger e dalle triplette di Zalanki ed Echenique i padroni di casa sono avanti 9-2 a metà gara. Negli ultimi due periodi incrementano il vantaggio grazie al break conclusivo firmato da Presciutti, Cannella, Hallock ed Ehenique fino al +14 finale.

Alle 15.30 Vela Nuoto Ancona-Plebiscito Padova della nona giornata di A1 femminile. Già programmati altri due recuperi nel torneo maschile per il 5 e 6 febbraio.

A1 maschile

11^ giornata

Sabato 29 gennaio – Recco (Punta S. Anna)

Pro Recco-RN Salerno 20-6

13^ giornata

Sabato 29 gennaio – Napoli (Scandone)

15.30 CN Posillipo-AN Brescia

Arbitri Pteronilli e Ricciotti. Delegato Rotunno

Sabato 29 gennaio – Catania (Scuderi)

16.00 Nuoto Catania-Telimar

Arbitri Carmignani e D’Antoni. Delegato Marchisello

Sabato 5 febbraio

15.00 RN Savona-Iren Genova Quinto

10^ giornata

Domenica 6 febbraio

18.00 AN Brescia-Pro Recco

A1 femminile

9^ giornata

Sabato 29 gennaio – Ancona (Passetto)

15.30 Vela Nuoto Ancona-Plebiscito Padova

Arbitri Scappini e Giacchini

Sabato 29 gennaio – Verona (Monte Bianco)

19.30 Vetrocar CSS Verona-L’Ekipe Orizzonte

Arbitri Ferrari e Brasiliano

6^ giornata

Domenica 30 gennaio – Trieste (Bianchi)

11.30 Pallanuoto Trieste-L’Ekipe Orizzonte

Arbitri L. Bianco e Roberti Vittory

10^ giornata (1^ di ritorno) anticipo per gli impegni europei

Venerdì 4 febbraio – Ostia (Centro Federale)

20.30 SIS Roma-RN Florentia