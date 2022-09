Nations League: Italia-Inghilterra 1-0, Raspadori decisivo

Italia batte Inghilterra 1-0 in una partita della Nations League giocata a S.Siro al termine di una partita combattuta.

La difesa a tre con Bonucci, Acerbi e Toloi, Di Lorenzo e Dimarco ‘quinti’ nel centrocampo di cui fanno parte anche Cristante, Jorginho e Barella, in avanti la coppia degli ex Sassuolo Scamacca e Raspadori. E’ questa l’Italia che affronta l’Inghilterra. Il ct dei tre leoni Gareth Southgate con un 4-2-3-1 in cui nel reparto arretrato non c’è, contrariamente alle previsioni della vigilia, il milanista Tomori. In avanti dietro a Harry Kane c’è il tridente composto da Sterling, Foden e Saka.

Primo tempo finisce a reti inviolate. Maggiore la pressione degli azzurri, ma manca il gol.

Al ’68 il gol che spezza la partita. Cross di Bonucci e l’attaccante del Napoli calcia dal limite: per il portiere inglese non c’è scampo. Vantaggio azzurro meritato. L’Inghilterra ci prova ma gli Azzurri reggono e sfiorano il gol con Dimarco e Gabbiadini nel finale.