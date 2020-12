Natale, Toti: Governo Conte non può imporre area di criticità rossa alla Liguria

“Non vedo perché imporre alla Liguria l’area di criticità rossa per Natale quando i liguri in queste settimane si sono impegnati e sacrificati per far calare la curva del contagio da Covid-19 e farci arrivare in piena zona gialla”.

Lo ha dichiarato stamane il governatore ligure Giovanni Toti intervistato durante la trasmissione televisiva ‘L’aria che tira’ su La7.

“Ci siamo dati delle regole – ha ricordato Toti – i primi giorni di dicembre, decidendo di dividere il Paese in zone.

Quelle regole hanno funzionato per contenere il coronavirus.

Non vedo perché cambiarle ora, alla vigilia delle festività natalizie”.