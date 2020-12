Angela Rosi Ferrando, comandante del corpo di Polizia Municipale di Sestri Levante, andrà in pensione a breve.

Questa mattina l’amministrazione comunale, nel rispetto delle norme di sicurezza, ha organizzato un breve momento di incontro per ringraziarla del prezioso lavoro che, sempre con grande impegno e dedizione, ha svolto in questi anni. Alla Comandante è stata consegnata una pergamena contenente la dicitura:

“Per la professionalità e il costante impegno dimostrato e per aver contribuito in modo impeccabile a tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico della Città di Sestri Levante. L’amministrazione comunale desidera esprimere profonda e sincera gratitudine per un percorso lavorativo caratterizzato da responsabilità, dedizione e senso civico”.

Insieme alla giunta e erano presenti i i rappresentanti delle Forze dell’ordine che in tutti questi anni hanno collaborato con la Polizia Municipale e con tutto il Comune.

Valentina Ghio, sindaca di Sestri Levante ha personalmente espresso alla Comandante Ferrando il proprio ringraziamento per l'ottimo lavoro portato avanti in questi anni e in questo ultimo periodo così difficile e provante svolto con impegno e senso civico sempre costanti.