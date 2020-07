Narrazione sbagliata? Parlamentari liguri: De Micheli si dimetta e chieda scusa ai liguri

“Il ministro del Mit Paola De Micheli viene a dire a Genova che non ha trovato coda scendendo da Milano e che l’isolamento della Liguria sia una narrazione sbagliata della realtà. In pratica dà dei bugiardi ai liguri che sono in code da settimane per responsabilità sua, che non ha saputo gestire i cantieri in autostrada e non ha preteso che i gestori facessero i lavori necessari in lockdown”.

Lo hanno dichiarato oggi i parlamentari liguri della Lega Edoardo Rixi, Francesco Bruzzone, Flavio Di Muro, Sara Foscolo, Stefania Pucciarelli, Paolo Ripamonti e Lorenzo Viviani.

“Chieda scusa – hanno aggiunto i leghisti – ai liguri, agli imprenditori, agli operatori portuali, ai commercianti, ai balneari, agli artigiani, agli autotrasportatori che ogni giorno perdono tempo e denaro in coda e che il ministro arriva addirittura ad accusare di aver strumentalizzato la situazione.

Chieda scusa a una regione intera e si dimetta”.