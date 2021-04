Nannini, Ligabue, Pelù firmano le tre t-shirt

BIG4BIP è l’inedita iniziativa che vede insieme 3 grandi artisti del panorama italiano fare fronte comune per sostenere i lavoratori dello spettacolo

In questi giorni impegnati a preparare la loro seconda manifestazione nazionale che si terrà sabato 17 aprile 2021 in Piazza del Popolo a Roma.

Con il patrocinio di Warner Chappell Music Italiana e la collaborazione di FanShopping, l’idea di BIG4BIP nasce per sostenere Bauli In Piazza, movimento dei professionisti e delle aziende che lavorano nel settore spettacolo ed eventi, e vede coinvolti 3 dei più importanti Artisti della scena rock italiana, che hanno scelto per l’occasione alcune parole di De sguaines significative tratte da loro grandi successi.

Le frasi individuate dagli Artisti sono le protagoniste di 3 modelli di t-shirt, felpe e shopper in vendita da oggi– martedì 13 aprile – a questo link con lo scopo di raccogliere fondi destinati a sostenere le attività di Bauli in Piazza. Infatti l’utile delle vendite, tolti i costi di produzione, sarà interamente devoluto all’APS BIP.

In calce alla citazione del loro brano, tutti e 3 gli Artisti hanno deciso di apporre la propria firma, quale ulteriore loro testimonianza di vicinanza e solidarietà. Sono frasi che lanciano dei messaggi importanti, scelte attentamente per rappresentare il mondo dei lavoratori dello spettacolo e sottolineare la terribile condizione che stanno affrontando, con l’obiettivo di motivare coloro che le indosseranno ad andare avanti e superare questo momento critico.

“OLTRE QUESTA NEBBIA, OLTRE IL TEMPORALE C’È UNA NOTTE LUNGA E LIMPIDA, FINIRÀ”

“SEI NELL’ANIMA” (Gianna Nannini – Pacifico)

“SIAM QUELLI LÀ, QUELLI TRA PALCO E REALTÀ”

“TRA PALCO E REALTÀ” (Luciano Ligabue)

“SPINGI FORTE SPINGI FORTE SALTA FUORI DA QUEL BUIO”

“GIGANTE” (Piero Pelù – Luca Chiaravalli)

«Warner Chappell ed io personalmente siamo molto felici che alcuni degli Autori e degli Artisti che rappresentiamo, Gianna Nannini, Luciano Ligabue e Piero Pelù, abbiano aderito con entusiasmo a quest’iniziativa volta a supportare una delle colonne portanti del Sistema Musica, soprattutto nella sua declinazione più importante: quella dei concerti e degli eventi dal vivo – racconta ROBERTO RAZZINI, Managing Director di Warner Chappell Music Italiana – Il live, in tutte le sue diverse manifestazioni, credo che rappresenti lo zenit, il momento nel quale la musica esprime i suoi valori e le sue caratteristiche primarie: emozione, aggregazione, condivisione. Il periodo che stiamo vivendo sta mettendo a dura prova l’intero Sistema Musica, ma ancor di più questo comparto. BIP rappresenta un insieme di professionalità che devono essere ben evidenti al pubblico in modo da far emergere le loro fondamentali caratteristiche. L’auspicio è che si possa tornare tutti insieme e senza dimenticare nessuno, a produrre e realizzare concerti ed eventi live, nei club come negli stadi».

«Nella mia esperienza non ho mai visto un’iniziativa prendere forma in modo così rapido ed efficace. Come BIP, siamo particolarmente felici di questo contributo – dichiara MAURIZIO CAPPELLINI del direttivo Bauli In Piazza e prosegue – È un piccolo cerchio che si chiude: tre importanti musicisti mettono la propria arte a sostegno dei lavoratori dello spettacolo perché è anche grazie a coloro che si muovono dietro le quinte che gli spettacoli vengono realizzati. Apprezziamo sempre chi ci mette la faccia, a vario titolo, in questo caso anche le parole: è un sostegno concreto alle attività di un’associazione senza scopo di lucro, che lotta con tutte le forze per uscire dal dramma che stiamo vivendo».

Per partecipare alla manifestazione che si terrà sabato 17 aprile in Piazza del Popolo a Roma è necessario registrarsi qui: https://tinyurl.com/43wvty9d. Per sostenere la manifestazione è attiva la raccolta fondi al seguente link: https://sostieni.link/28158

WARNER CHAPPELL MUSIC ITALIANA, da più di trent’anni tra le aziende leader nel campo dell’editoria musicale globale. Divisione editoriale di Warner Music Group, Warner Chappell Music Italiana, operando in tutti i settori in cui è presente la musica, sviluppa attività di ricerca e formazione di Autori per la creazione di nuove composizioni musicali, offre servizi di gestione e tutela di repertori musicali esistenti, promuove collaborazioni con artisti e produttori per lo sviluppo di nuovi progetti. Sul fronte audiovisivo, collabora con case di produzione cinematografiche, televisive e agenzie di pubblicità, fornendo consulenze musicali in ambiti pubblicitari, televisivi e cinematografici.

Bauli In Piazza – We Make Events Italia nasce il 10 ottobre 2020 in piazza Duomo a Milano in occasione di un evento storico: per la prima volta, i lavoratori insieme ai rappresentanti delle imprese del mondo dello spettacolo e degli eventi, hanno manifestato per chiedere alle istituzioni di essere ascoltati. 1300 operatori e 500 bauli schierati per denunciare la grave crisi che sta attraversando tutta l’industria dello spettacolo e una specifica categoria di professionisti: coloro senza i quali non esisterebbe nessuna forma di intrattenimento, celebrazione, traguardo. Con lo slogan “Un Unico Settore, Un Unico Futuro”, lavorando in rete con la realtà internazionale We Make Events, quel giorno è nato un movimento che sta cercando di rendere riconoscibile e codificabile un settore eterogeneo, composto da liberi professionisti, agenzie e società, tecnici audio, video e luci, direttori artistici, facchini, promoter, autori e tanti altri.