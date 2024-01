My name is Luca. Ballata per Vialli: una serata benefica da tutto esaurito

La serata benefica “My name is Luca. Ballata per Vialli” è stata un trionfo di sentimenti, ricordi, sorrisi, cori e solidarietà.

Tenutasi ieri al Teatro Carlo Felice, ha attirato un pubblico caloroso e coinvolto, accogliendo gli ospiti con lunghi applausi.

La serata ha rappresentato un’occasione speciale per celebrare l’indimenticabile campione Luca Vialli, riunendo la sua famiglia e una varietà di volti noti del calcio.

Massimo Mauro, scherzando, ha ricordato il lato artistico di Luca, sottolineando come fosse lui a ideare gli eventi della Fondazione. “Per questa occasione, devo ringraziare Genova e il presidente Toti”, ha aggiunto commosso. L’evento, condotto da Ilaria D’Amico e Tommaso Labate, ha ripercorso i momenti salienti della carriera di Vialli, con ospiti d’eccezione e aneddoti indimenticabili.

La musica della Ballo Band ha accompagnato la serata, con esibizioni toccanti di artisti come Paola Turci, Dario Brunori, e Mario Brunello.

Il ricavato dell’evento è stato devoluto al progetto “MOMALS: monitoraggio e analisi multi-omica della SLA”, promosso dai Centri Clinici NeMO di Milano e Arenzano (GE), per la ricerca sulla SLA.

Il presidente dei Centri Clinici NeMO, Alberto Fontana, ha dichiarato: “Le testimonianze di questa serata ricordano la forza di Gianluca, il suo desiderio di vita e il suo impegno per il bene degli altri. Continueremo il nostro impegno nella ricerca scientifica sulla SLA con gratitudine e consapevolezza”.

L’evento ha mostrato il grande cuore dei genovesi e dei liguri, evidenziando l’affetto di questa terra per un campione come Vialli.

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha commentato: “La Liguria è orgogliosa di aver ospitato ‘My name is Luca’, il primo evento ufficiale in un teatro italiano che ricorda e sostiene concretamente la Fondazione a cui Vialli ha dedicato il suo impegno”.

La serata ha celebrato non solo la memoria di Vialli ma anche il sostegno concreto alla ricerca, confermando il valore del gioco di squadra e dell’impegno sociale che ha contraddistinto l’ex campione.

L’evento è stato organizzato con il patrocinio e il sostegno della Regione Liguria. Il format e la produzione dello spettacolo sono a cura di Elastica. Autori della serata: Paolo Biamonte (capo progetto), Francesco Zani e Gaia Colusso.