A Vialli verrà dedicata un’area del Waterfront di Levante

Genova ricorderà Gianluca Vialli dedicandogli prossimamente uno spazio nell’area del nuovo Waterfront di levante.

Lo ha annunciato il sindaco Marco Bucci in occasione della serata benefica che si è svolta al Carlo Felice, “My name is Luca”, in memoria del campione blucerchiato che si è svolta a un anno dalla morte.

“Un grande atleta e grande uomo – ha detto Bucci – che ha vissuto per otto anni nella nostra Genova diventandone interprete e ambasciatore.”

“Grazie alla Fondazione Vialli-Mauro, in un teatro Carlo Felice gremito, una serata unica fatta di aneddoti spontanei e racconti di vita”, ha poi aggiunto.