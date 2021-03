Museo Doria, evento in streaming sulla letteratura ecologica

Giovedì 8 aprile alle ore 16.00 Amici del Museo Doria in collaborazione con Museo di Storia Naturale G.Doria presentano l’evento online “Letteratura ecologica dal secondo novecento ad oggi”.

Si propone una panoramica sulla “letteratura ecologica”, sotto genere letterario identificato dalla critica negli anni Novanta del secolo scorso (ecocriticism), rappresentato da narratori e poeti che esprimono, in varie modalità, istanze ecologiche. Tale letteratura si iscrive in una più generale tendenza dell’immaginario, espressa anche nelle arti figurative, nella musica e nel cinema.

Nel corso della conferenza la produzione letteraria viene messa in relazione non solo con lo sviluppo delle conoscenze scientifiche, ma anche con l’elaborazione filosofica e delle scienze umane e con il più generale contesto storico.

L’attenzione è rivolta in particolare alla letteratura italiana – dai “classici” del secondo Novecento alla più recente produzione degli anni Duemila – ma vengono citate anche opere straniere, classificate secondo generi e tematiche dominanti: quali, ad esempio, l’emergenza climatica e le prospettive dell’Antropocene. Un ultimo accenno viene infine fatto alla “letteratura della pandemia”, per il rapporto esistente tra emergenze sanitarie e ambientali.

Olafur Eliasson, The Weather Project, installazione presso Tate Modern Gallery, Londra, 2019

Elisabetta Degl’Innocenti

Laureata in Lettere classiche, è stata insegnante di italiano e latino nei licei di Genova. Da più di 20 anni svolge attività editoriale come autrice di manuali scolastici, tra cui due storie della letteratura latina, versionari latini, manuali di scrittura, e altri testi per la didattica interdisciplinare. È stata fondatrice e dirigente nazionale e locale dell’associazione di insegnanti CIDI; membro delle commissioni ministeriali Brocca e De Mauro per la revisione dei programmi dei licei; formatrice dei nuovi insegnanti nella SSIS e collaboratrice dell’Università di Genova in vari progetti.

Svolge attività di formazione degli insegnanti e di docenza per vari enti e associazioni.