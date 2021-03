2 mesi dalla 12ª Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo, la gara italiana più charmant e ricca di storia, che quest’anno si disputerà dal 6 all’8 maggio 2021

La “Signora” delle gare sta scaldando i motori per un’edizione che si annuncia ricca di novità.

La Coppa Milano-Sanremo, per la prima volta nella sua storia, aprirà il Campionato Italiano Grandi Eventi 2021 di ACI Sport che, riservato alle gare di regolarità classica, comprende anche la Coppa d’Oro delle Dolomiti, il Gran Premio Nuvolari e la Targa Florio Classica.

La 12ª Rievocazione Storica vanta partner illustri quali Urban Up Unipol e IWC Schaffahausen official time keeper, entrambi main sponsor della manifestazione.

Si rinnova inoltre la collaborazione con Mercedes-Benz, in veste di partner istituzionale della manifestazione, attraverso il dealer ufficialeMerbag S.p.A. Grazie a questa partnership, ormai consolidata, durante la giornata inaugurale della Coppa Milano-Sanremo presso l’Autodromo di Monza, gli amanti del marchio AMG avranno la possibilità di testare in esclusiva le loro supercar preferite sugli oltre 5.700 metri del leggendario tracciato brianzolo. Nella hospitality lounge dell’Autodromo di Monza sarà inoltre allestita una speciale mostra fotografica a tema, dedicata alla passione automobilistica e alla grande tradizione Mercedes nel motorsport.

Prosegue anche la partnership con Cuvage, l’eccellenza italiana dello spumante metodo classico che sarà official supplier della gara per il settore beverage.

I dettagli della XII Rievocazione Storica:

Numerose le novità previste, prima tra tutte il percorso che, per oltre 700 km lungo la direttrice Milano-Rapallo-Sanremo, offrirà ai “bolidi di ieri” la scoperta di paesaggi dal fascino intramontabile, attraversando i territori di Lombardia, Piemonte e Liguria.

Competizione e spettacolarità non mancheranno: gli equipaggi potranno infatti sfidarsi sulle oltre novanta prove speciali (di cui sei di media), metà delle quali differenti rispetto a quelle proposte durante la passata edizione, per rendere l’intera gara ancora più coinvolgente e accattivante dal punto di vista sportivo.

La manifestazione prenderà il via giovedì 6 maggio con il ritrovo degli equipaggi presso l’Autodromo di Monza, dove si disputeranno le verifiche tecniche, sportive e i giri liberi in pista. Nel pomeriggio le auto si trasferiranno alla volta di Milano per l’esclusiva parata inaugurale nel cuore della città con partenza dalla sede dell’Automobile Club Milano, passando per le vie del quadrilatero della moda fino ad arrivare all’ombra della Madonnina, non prima di aver fatto visita al celebre Castello Sforzesco.

La mattina di venerdì 7 maggio è prevista la partenza ufficiale della gara con gli equipaggi che potranno così affrontare i primi chilometri di gara previsti e l’obiettivo di onorare sportivamente una delle più antiche e prestigiose competizioni automobilistiche. A fare sfondo alla prima tappa il suggestivo scenario delle Langhe, dove, durante il break intermedio a Priocca d’Alba, gli equipaggi avranno la singolare opportunità di vivere un’esperienza indimenticabile attraverso la visita a “Mondodelvino Wine Experience”, il museo interattivo dedicato alla cultura del vino, unico in Italia. Come da tradizione, in serata l’arrivo a Rapallo. Nell’ottica di valorizzare lo charme unico della Coppa Milano-Sanremo, novità assoluta di quest’anno sarà l’esclusivo défilé riservato alle auto partecipanti nell’affascinante cornice della Marina di Portofino, organizzato grazie alla collaborazione con la municipalità del Comune di Portofino.

Sabato 8 maggio è il giorno decisivo dove gli equipaggi affronteranno le ultime prove speciali: con partenza da Rapallo, passeranno nel centro di Genova in Piazza Ferraris e sosteranno presso il prestigioso Yacht Club Marina di Loano, per concludere le prove cronometrate all’interno del Circuito di Ospedaletti, luogo simbolico del motorsport che nel corso della sua storia ha visto avvicendarsi campioni leggendari come Varzi, Nuvolari e Fangio. La gara terminerà a Sanremo con la tradizionale sfilata in Corso Matteotti, a seguire, la cena di gala e le premiazioni che si svolgeranno presso la suggestiva location del Casinò di Sanremo.

All’interno della dodicesima Rievocazione Storica si terrà, come da tradizione, la prestigiosa “Coppa delle Dame”, concepita per la prima volta agli inizi del secolo scorso, grazie alla cospicua partecipazione di equipaggi femminili e all’intuito degli organizzatori della Coppa Milano- Sanremo.