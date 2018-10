Multedo, Ariotti: entro prossima settimana nuova segnaletica per mezzi pesanti

«A causa dell’insufficiente segnaletica, i veicoli che superano i quattro metri di altezza restano spesso bloccati nel voltino della ferrovia di via Pacoret a Genova Multedo».

Lo ha dichiarato ieri il consigliere comunale Fabio Ariotti (Lega) portando all’attenzione del vicesindaco e assessore alla Mobilità Stefano Balleari la questione relativa alla segnaletica di via Reggio e di via Pacoret nel quartiere del Ponente genovese.

«Considerando che quella – ha aggiunto Ariotti – è l’unica via percorribile per i mezzi che escono al casello di Genova Pegli, spesso i veicoli sono costretti a fare retromarcia e, in alcuni casi, a percorrere la via in contromano, creando seri pericoli per l’incolumità di chi percorre quella strada. Ringrazio il vicesindaco Balleari che prontamente mi ha assicurato che entro la prossima settimana Aster risolverà il problema installando cartelli che indichino ai mezzi pesanti quali vie devono essere percorse e chiederà ad Autostrade di mettere un’analoga segnaletica anche prima dell’uscita del casello».