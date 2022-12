Movimento franoso lungo la Strada Provinciale N.14 Bastremoli nel Comune di Follo, partito un’intervento di messa in sicurezza stradale

Movimento franoso lungo la Strada Provinciale N.14 Bastremoli nel Comune di Follo, a seguito di un episodio a Tivegna – Piè di Costa”

Sul posto da stamane il personale tecnico della Provincia ha operato per una prima messa in sicurezza del sito, in modo da garantire una parziale riapertura della viabilità.

Dopo i primi interventi effettuati in fase emergenziale le condizioni della strada nel punto in cui si è verificato il movimento franoso hanno determinato la necessità di regolamentare la circolazione in modo straordinario e su una sola corsia. Lungo la S.P. 14 “Bastremoli – Tivegna – Piè di Costa”, nel primo tratto a salire da Piè di Costa, poco oltre la strada comunale denominata G. Spezia, in direzione di Tivegna, in Comune di Follo.

Fino alla cessata necessità, è stato così disposto un provvedimento attuato in urgenza che prevede: – l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico con orario h 24. – l’istituzione del limite di velocità a 30 km/h.

Il Servizio tecnico della Provincia della Spezia ha già attivato una procedura d’urgenza per il proseguimento dell’intervento di messa in sicurezza e per il rispristino delle condizioni di normalità.