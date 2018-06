Motociclista ubriaco ai poliziotti: vi spacco i denti!

Questa notte una pattuglia della polizia dell’Ufficio Generale Prevenzione e Soccorso Pubblico è intervenuta in via Matteotti a Sanremo, in soccorso di un 40enne, che, ubriaco, stava per rimettersi alla guida.

Ad allertare i poliziotti sono stati i medici della Croce Rossa che, nella stazione di servizio adiacente i loro locali, notavano il sopra citato soggetto, che, alla vista degli agenti, spontaneamente parcheggiava il suo scooter, convenendo con gli uomini in divisa che non era prudente mettersi alla guida in quelle condizioni e che quindi avrebbe preso un taxi per ritornare a casa.

Gli agenti riprendevano dunque il loro servizio ma, poco dopo, notavano nuovamente lo stesso soggetto che, vagando e gesticolando senza senso, aveva occupato il centro della carreggiata, costituendo un grave pericolo per la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada.

La volante quindi interveniva nuovamente ma, stavolta, l’uomo andava in escandescenza aggredendo gli agenti dapprima verbalmente profferendo parole del tipo “poliziotti di merda, vi spacco i denti, falliti, mi arrestate tanto domani esco e ve la faccio pagare”, e successivamente, quando invitato a salire a bordo della volante, fisicamente, reagendo con calci e pugni.

La condotta violenta del soggetto perdurava sia all’interno dell’autovettura, tentando di rompere, a suon di calci, il divisorio di plexiglass fallendo però nel suo intento grazie alla robustezza dello stesso, sia presso gli Uffici della locale Questura ove veniva accompagnato ed arrestato per le sue condotte violente.

Stamane, all’esito dell’udienza tenutasi in Tribunale, il GIP ha convalidato l’arresto, imponendo al reo la misura cautelare dell’obbligo di firma giornaliero presso la Questura di Imperia.