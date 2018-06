Antimafia in Liguria, M5S replica a Siap: più poliziotti priorità governo Conte

“Invitiamo Roberto Traverso a leggere pagina 43 del contratto di governo, dove si parla di Forze dell’Ordine e Legalità e della perentoria necessità di ‘prevedere il potenziamento degli organici, con previsione di aumento del personale, rinnovo dei contratti in essere e riordino delle carriere’. Posizione condivisa dal MoVimento 5 Stelle su tutto il territorio della nostra nazione.”

La consigliera regionale Alice Salvatore (M5S) oggi ha replicato così al segretario del Siap Roberto Traverso (sindacato di sinistra dei poliziotti) sull’ordine del giorno del MoVimento 5 Stelle, approvato ieri in Consiglio regionale, per l’istituzione di una Commissione permanente d’inchiesta per la lotta alla criminalità organizzata in Liguria.

“Ricordiamo – ha aggiunto Salvatore – che l’aumento di personale, della cui carenza in terra ligure siamo pienamente e dolorosamente consapevoli, ricade in capo al Ministero dell’Interno. Mentre la commissione regionale d’inchiesta antimafia è uno strumento ausiliario, certamente utile alle forze dell’ordine ma mai sostitutivo e certamente privo di competenze circa l’aumento o la riorganizzazione dell’organico in Liguria.

Non vanno confusi strumenti così differenti ma così necessari al perseguimento del contrasto alle criminalità organizzate.

Queste sono le prerogative della commissione regionale d’inchiesta antimafia:

1) verificare l’impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo ligure;

2) verificare l’attuazione della legge 7/2012 e s.m.i., con particolare riferimento alla questione del riuso sociale dei beni confiscati;

3) Svolgere un attento monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali;

4) Svolgere un attento monitoraggio sugli appalti pubblici, con particolare riferimento al settore dell’edilizia e del movimento terra.

Siamo molto lieti che l’iniziativa sia stata apprezzata. Iniziativa peraltro condivisa trasversalmente da tutte le forze politiche, e non potrebbe che essere così perché la lotta alla criminalità organizzata deve vederci tutti uniti indistintamente dai colori politici. Solo l’unione può ottenere un’azione efficace”.

Siap sulla Mafia in Liguria: bene la Commissione d’inchiesta ma…