Questo pomeriggio i vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti a Rapallo per incidente stradale.

Una moto, per cause in via di accertamento è finito sotto un camion.

Difficoltose le operazioni per estrarre il ferito da sotto il mezzo e consegnarlo alle cure del 118 intervenuto.

Successivamente si è provveduto ad estrarre il motociclo.