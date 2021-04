Moto3, DohaGP: il ligure Rossi su Ktm conclude 19°

Week-end sotto le aspettative per il giovane pilota ligure Riccardo Rossi nel TISSOT Gran Prix of Doha, segnato dalla partenza dalla pit-lane.

Nelle prove libere del venerdì e del sabato mattina Riccardo Rossi non riesce a trovare il giro buono, segnando il miglior crono nelle Fp2 in 2’05.924.

Nelle qualifiche non riesce a migliorarsi, ma è comunque costretto alla partenza dalla Pit-lane assieme ad altri sette piloti, in seguito ad una sanzione presa nelle FP2.

Nella gara odierna Riccardo Rossi, dimostrando un buon passo gara fa segnare l’undicesimo tempo nel warm up.

Purtroppo la partenza dalla pit-lane complica la gara del giovane pilota italiano.

Rossi con un gran passo giro dopo giro riesce a recuperare terreno sul gruppo di testa, senza tuttavia riuscire nell’impresa, ma guadagnando comunque diverse posizioni concludendo diciannovesimo.

“Partendo dalla Pit-Lane – ha detto Riccardo Rossi – sapevo non sarebbe stato facile. Tuttavia oggi mi aspettavo di far meglio, sono dispiaciuto perché si poteva fare qualcosa di più come dimostrato da altri piloti. Se guardiamo il mio passo gara di oggi avevo un buon ritmo per stare nella top10.

Sappiamo di essere veloci e di poter far bene, ora lavoriamo per la prossima gara. Ringrazio tutto il team ed i miei sponsor.”

Il prossimo appuntamento del campionato mondiale Moto3, sarà fra due settimane nel tracciato di Portimao per il Grande Prémio 888 de Portugal.

TISSOT GRAN PRIX of DOHA

Campionato mondiale Moto3

Qualifiche: 1) MASIA (KTM) 2) GARCIA (GASGAS) 3) ALCOBA (HONDA) …. Pit) ROSSI (KTM)

Gara: 1) ACOSTA (KTM) 2) BINDER (HONDA) 3) ANTONELLI(KTM) … 19) ROSSI (KTM)