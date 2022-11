Morte Maroni, Toti: Caro Roberto, non scorderemo i tuoi consigli

Toti su Maroni: “Caro Roberto, in Liguria non scorderemo i tuoi consigli e l’aiuto generoso che ci hai dato all’inizio della nostra amministrazione. La tua voglia di cambiare in meglio il nostro Paese è stata contagiosa per molti. E se un giorno festeggeremo quella autonomia che hai sempre voluto e per la quale ti sei sempre battuto, tanto merito sarà tuo. Ciao Bobo.” Lo scrive il governatore della Liguria Giovanni Toti in merito alla morte di Roberto Maroni.

L’ex ministro dell’Interno, del Welfare, governatore lombardo e segretario Lega aveva 67 anni. Lottava da tempo contro una grave malattia.