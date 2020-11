Morra e le parole su Jole Santelli, M5s Liguria: Siamo con lui

In merito alla dichiarazione del presidente della commissione Antimafia Nicola Morra (M5s), “Era noto a tutti che Santelli fosse malata. Ogni popolo ha la classe politica che si merita”, l’M5s della Liguria e di Genova lo sostengono ed attaccano la Rai perché ha cancellato la sua partecipazione alla trasmissione ‘Titolo Quinto’.

In una nota dei portavoce del M5S Liguria e Genova si legge: “Dalla Liguria, terra di origine di Nicola Morra, luogo che conosce gli effetti della ‘ndrangheta calabrese, che ha visto diversi comuni sciolti per mafia, da qui i portavoce M5S della Liguria non hanno dubbi nell’affiancare e sostenere Nicola Morra. Troviamo indegno che la RAI, l’azienda televisiva di Stato, abbia negato spazio nel proprio programma di prima serata, di fatto censurandolo, a un senatore e presidente della Commissione antimafia. Nella storia del nostro paese abbiamo purtroppo toccato con mano cosa può succedere a chi persegue con coraggio e determinazione il contrasto alla mafia. Per questo stiamo con Morra. Lo appoggiamo nel prendere le distanze da partiti ipocriti che strumentalmente lo attaccano per un giusto richiamo nella sostanza a farsi elettori consapevoli al fine di contrapporsi alla mafia. Attacchi che provengono da partiti che contano nelle loro fila indagati e condannati per mafia, come il presidente del consiglio della regione Calabria arrestato e indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, gettando, loro sì, nel fango la nostra nazione davanti agli occhi del mondo. Stiamo con Morra perché è persona specchiata. Il MoVimento 5 Stelle Liguria e Genova dice senza se, senza ma, senza dubbi: #IoStoConMorra”.