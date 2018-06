Montoggio: pensionato in cerca di funghi si perde nei boschi

Un pensionato dell’età di 74 anni è disperso da ieri sera 16 giugno, nei boschi della località Acquafredda inferiore, nel comune di Montoggio. L’uomo era uscito di casa nel primo pomeriggio per andare a cercare funghi ma la sera, al tramonto, non aveva ancora fatto ritorno a casa. I familiari hanno dato subito l’allarme.

Nei boschi di Acquafredda inferiore sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e del soccorso alpino, insieme agli uomini della protezione civile per cercare il disperso. Sono state organizzate squadre di soccorso e battuti i vari sentieri che partono dalla zona. Sul posto sono anche intervenute le squadre di ricerca cinofile che potrebbero seguire le tracce olfattive del pensionato e facilitare il ritrovamento.

La preoccupazione è grande vista la notte trascorsa senza esito nelle ricerche, ma l'anziano potrebbe aver trovato rifugio in qualche casolare abbandonato. C'è la speranza di ritrovarlo vivo anche perché le temperature notturne non sono particolarmente rigide sia per la stagione che per quella zona.