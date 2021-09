Montevarchi-Entella 3-1, primo ko per il team di Volpe

Prima trasferta e primo stop per l’Entella guidata da Gennaro Volpe.

Jallow, Gambale e Tozzuolo decidono la sfida di Pontedera, a nulla serve il secondo gol stagionale di Schenetti.

Ci sia aspettava una partenza aggressiva della squadra di casa e così è stato, al terzo minuto Barrancainfila per Gambale che trova Jallowtutto solo davanti a Paroni, rete del vantaggio e partita subito in salita per la squadra di Chiavari.

Dopo il gol a freddo, per tutto il primo tempo l’Entella prova a reagire spingendosi costantemente in avanti, senza però rendersi mai davvero pericolosa. Il Montevarchi attende nella sua retroguardia pronto a ribaltare l’azione.

Proprio su un’azione di contropiede arriva al 39’ il raddoppio di Gambale. Uno scatenato Jallow penetra sulla destra e serve al centro dell’area il nove toscano che da lì non può sbagliare, due a zero Montevarchi.

Al termine del primo tempo Mister Volpe effettua un doppio cambio per provare a scuotere la squadra, Rada e Merkaj prendono il posto di Cicconi e Morosini. Nella seconda frazione i biancocelesti partono con il giusto atteggiamento e la voglia di riagguantare la partita, rendendosi più volte pericolosi nei pressi della porta difesa da Rinaldi.

Al 48’ Magrassi ben servito in area calcia alto, un errore non da lui. Due minuti dopo ci prova anche Paoluccicon un tiro da fuori, ma il portiere di casa risponde presente.

Che non fosse giornata lo si capisce ancor più chiaramente al 70’, Paroniesce in presa alta e blocca il pallone calciato in mezzo da Martinelli, in fase di caduta si scontra però con Barlocco e la palla gli scappa dalle mani. Bravo e fortunato Tozzuolo a farsi trovare pronto e a siglare il 3-0.

Al 78’ minuto, dagli sviluppi di un corner, Martinelli colpisce con una testata Pellizzer. Calcio di rigore e rosso. Dal dischetto il numero dieci Schenetti non sbaglia e accorcia le distanze.

L’Entella cerca in tutti i modi di trovare un altro gol per provare a riaprire il discorso, ma la difesa del Montevarchi è attenta.

Al termine dei cinque minuti recupero, il triplice fischio del Sig. Catanoso, condanna i biancocelesti alla prima sconfitta stagionale.