Svizzera-Italia, le formazioni della partita

L’Italia tra pochi minuti scende in campo contro la Svizzera alla ricerca della qualificazione al Mondiale in Qatar.

Mancini ha scelto l’undici per la sfida contro la Svizzera. Verratti non ce l’ha fatta, al suo posto Locatelli. Cambio anche in attacco, dove Immobile e Insigne restano al loro posto: c’è Berardi al posto di Chiesa.

L’ultima sconfitta con la nazionale elvetica per gli azzurri, invece, risale a 28 anni fa e in caso di vittoria la squadra di Mancini arriverebbe a 30 successi complessivi. Basterebbe un pareggio, invece, per salire a 36 risultati utili consecutivi eguagliando il record mondiale appartenente al Brasile. Il ct, però, si aspetta una risposta convincente dopo il pari con la Bulgaria che ha leggermente complicato i piani in ottica qualificazione mondiale.

Le formazioni ufficiali di Svizzera-Italia

SVIZZERA (4-3-21): Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aeblscher, Frei, Sow; Steffen, Zuber; Seferovic. Ct: Yakin.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. Ct:Mancini.

Arbitro: Del Cerro Grande.

Guardalinee: Cebrian Devis e Alonso Fernandez.

Quarto uomo: J. L. Munuera. Var: J. M. Munuera. Avar: Prieto.