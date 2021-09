Spezia, possibile ritorno al Picco contro l’Udinese

Lo Spezia presto dovrebbe tornare a casa dopo un nuovo esilio forzato per regolarizzare la posizione dello stadio Picco.

Ad oggi, e dopo oltre due ore di sopralluogo, non sono state sollevate, da parte delle autorità competenti, particolari criticità che impediscano di aprire lo stadio “Alberto Picco” per Spezia-Udinese di domenica 12 settembre.

Era il massimo che si poteva ottenere a questo punto. Entro martedì prossimo, la Commissione provinciale di vigilanza e la Lega calcio di serie A prenderà una decisione definitiva sulla possibilità di aprire l’impianto spezzino per la terza giornata di campionato, la prima utile. Il clima collaborativo e il costante contatto tra tutti gli attori in gioco ha permesso di arrivare ad un passo da un traguardo che a inizio luglio sembrava impensabile.