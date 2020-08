Monte Galletto chiusa, anche questa mattina code sul nodo genovese: la situazione alle 9.00

Anche questa mattina con il tratto della galleria Monte Galletto chiusa si sono generate code e rallentamenti.

Già di prima mattina ci sono state code in A7 in direzione Genova a causa dello scambio di carreggiata determinato dalla chiusura della galleria in direzione nord.

Purtroppo tali rallentamenti dureranno fino alla chiusura del cantiere previsto per il 25 agosto.

Il comportamento da tenere e le strade alternative

Innanzitutto sulla A7 con la chiusura del tratto e della Galleria Monte Galletto è necessario prestare la massima attenzione per lo scambio di carreggiata soprattutto quando si incontrano veicoli pesanti.

Chi entra in autostrada da Genova Ovest può dirigersi verso Genova Est o Genova Aeroporto ma non verso Nord.

Chi arriva dalla A12 può proseguire verso l’ A10 o verso l’ A7 direzione Milano senza uscire dall’autostrada ma passando attraverso lo scambio di carreggiata nella direzione Sud per poi ricongiungersi alla carreggiata Noprd prima dell’uscita di Genova Bolzaneto.

Ancora, per chi arriva da Genova Aeroporto, è possibile proseguire per la A12 ma non percorrere la A7 in direzione Milano e può uscire a Genova Ovest.

Per chi arriva dalla A7, in direzione Genova, può uscire a Genova Ovest e può dirigersi senza uscire dall’autostrada verso Genova Aeroporto. Se si vuole andare verso l’ A12, si deve uscire a Genova Ovest e rientrare dallo stesso casello e seguire le indicazioni verso Livorno.

Infine è possibile bypassare il nodo ed utilizzare la viabilità ordinaria.

La situazione alle ore 9.00

A7 Milano-Serravalle-Genova al Km 128.7 in direzione Genova, chiuso al traffico Bivio A7/A12 Genova-Livorno fino alle 22:00 del 25/08/2020 provenendo da Milano verso Livorno per lavori. Entrata consigliata verso Livorno: Genova Ovest. Uscita consigliata provenendo da Milano: Genova Ovest.

A7 Milano-Serravalle-Genova al Km 111.5 in direzione Genova, coda di 1 km tra Busalla e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per lavori.

A7 Milano-Serravalle-Genova al Km 131.7 in direzione Milano, coda di 1 km a Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

A12 Genova-Livorno in direzione: Rosignano, è in atto una scorta di veicoli ad opera della Polizia Stradale tra Genova est e Genova Nervi per Materiali dispersi.