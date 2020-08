Terribile incidente nel cuneese: morti 5 giovani

Altri quattro risultano feriti. Erano tutti su un fuoristrada

Intorno alle mezzanotte a Castelmagno, in alta Valle Grana, nelle Alpi Cozie meridionali della provincia di Cuneo si è verificato un drammatico incidente in cui sono morti 5 giovani. L’incidente è avvenuto in prossimità del rifugio Maraman, lungo la strada per monte Crocette.

Un Land Rover Defender 130 è uscito di strada, per cause che sono in corso di accertamento.

Sono cinque le vittime accertate dai Vigili del fuoco. Sul posto sono presenti i Carabinieri, il 118 e il Soccorso alpino.

Oltre al conducente di 24 anni sono morti altri quattro giovanissimi tra gli 11 e i 16 anni.

Ci sono anche quattro feriti, due dei quali in gravi condizioni, anche loro giovani.

Da una prima ricostruzione gli occupanti sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo del fuoristrada, finito a circa 200 metri dalla sede stradale.

Sembra che il gruppo composto da nove persone abbia deciso di andare a vedere le stelle cadenti all’Alpe Chastlar in alta Valle Grana e siano tutti saliti sul fuoristrada.

Al ritorno il conducente del fuoristrada, forse per una manovra errata o per una distrazione, è uscito di strada finendo nel precipizio.

Le giovani vittime sono tutte della provincia di Cuneo. Alcuni famigliari, da quanto si apprende, sarebbero arrivati sul luogo dell’incidente dopo pochi minuti.

Tra i quattro feriti, due sono gravi e sono stati trasportati con l’elicottero al Cto di Torino e all’ospedale Santa Croce di Cuneo.

🔴 Tragica notizia da Castelmagno (CN), dove poco dopo la mezzanotte 5 ragazzi hanno perso la vita precipitando con il fuoristrada in un dirupo lungo la via sterrata verso Monte Crocetta. Altri 4 sono stati soccorsi dai #vigilidelfuoco e affidati alle cure mediche #12agosto pic.twitter.com/ZJHhbNwBbI — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 12, 2020