Monsignor Tasca e il Sindaco Bucci in visita al Centro Polisportivo Vita

Un taglio del nastro virtuale. Atteso da molti mesi e finalmente arrivato grazie alla partecipazione di Monsignor Marco Tasca, prima, e del Sindaco Marco Bucci e delle massime autorità istituzionali poi. Con il completamento della piscina di 25 metri è ufficialmente a pieno regime il nuovo Centro Polisportivo “Vita”, creato all’interno degli spazi del “Sorriso Francescano”.

Il complesso può contare su oltre 3.000 mq di spazi indoor e outdoor tra campo sportivo (con dimensione per calcio a 7 e a 5), uno spazio esterno per attività outdoor con tensostruttura, 4 sale multidisciplinari (olistica, energy, danza e arti marziali), gym floor, piscina da 25m, sauna e bar/tavola calda.

“E’ una bella iniziativa – sottolinea Marco Bucci – un messaggio importante alla città. Lo sport crea buoni cittadini e qui tutte le istituzioni (sportive e religiose) si sono unite per raggiungere un grande risultato. Lo sport è vita e qui lo è di nome e di fatto. E’ anche la dimostrazione che a Genova si investe e si continuerà a investire nel futuro. Siamo una città fertile. Quando si investe in cose buone si ottengono buoni frutti”.

Il progetto è nato nel 2019 con l’obiettivo di essere un luogo aperto a tutti, dove le persone, sia individualmente che con la propria famiglia, possano coltivare la passione per lo sport, la propria salute e il proprio benessere. Nonostante le difficoltà incontrate con l’emergenza sanitaria i lavori sono partiti nel 2020. Una lunga ristrutturazione durata oltre un anno per la parte a secco e ulteriori 6 mesi per completare la realizzazione della piscina. Le attività sono partite a Novembre 2021, a Maggio l’offerta è poi stata completata con una piscina da 25 metri e un’area relax con sauna.

“Siamo onorati di aver avuto ospiti Monsignor Tasca e il Sindaco Bucci e con loro tante autorità istituzionali e sportive della nostra città”, sottolinea Sergio Mori, presidente del Centro Polisportivo Vita. “E’ una struttura che può dare un contributo al quartiere e alla città per chi vuole avvicinarsi allo sport. Abbiamo l’ambizione di coinvolgere tutto il nucleo famigliare, dai 3 agli 80 anni, con una attenzione importante al sociale e anche alla ricerca”.

Oggi Vita è già un punto di ritrovo per gli amanti dello sport e del benessere, con 70 dipendenti tra istruttori e operatori vari. Una macchina importante per garantire un servizio in grado di ascoltare le esigenze di tutti.

L’offerta è ricchissima di corsi e attività sportive per tutte le età, dai 3 anni ai senior. Ogni giorno sono presenti corsi sportivi per bambini e ragazzi tra cui psicomotricità, scuola nuoto, karate, judo, boxe, danza moderna e classica, hip hop e atletica; corsi sportivi per ragazzi e adulti, fitness musicale, tonificazione e funzionale, corsi kombat, cross training, calisthenics, pilates, yoga, tai chi, nuoto e acquafitness; corsi specifici dedicati ai senior e attività per gestanti e neomamme.

Inoltre tutti gli ambienti, gli accessi e le infrastrutture sono state realizzate per garantire un utilizzo autonomo da parte di persone con disabilità.

Vita è anche una start up innovativa che ha l’obiettivo di sviluppare innovative modalità e tecniche legate alla preparazione fisica per tutti. Tra i progetti avviati anche “Emofilia e sport”, in collaborazione con A.R.L.A.F.E. e il Centro Emofilia dell’ospedale Gaslini, per permettere alle persone con emofilia di sviluppare le proprie capacità motorie in ottica di prevenzione e di praticare attività sportiva con consapevolezza e in sicurezza. I pazienti sono guidati dai trainer specializzati del Centro Polisportivo Vita e da un comitato tecnico scientifico composta da personale medico specifico, fisioterapisti e psicologici, con l’obiettivo di creare un innovativo protocollo medico-sportivo dedicato.