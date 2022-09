Fondazione Onlus Acquario Genova in difesa delle antiche tonnare, ospite a Isla Cristina in Spagna, l’isola capitale mondiale del tonno

Fondazione Onlus Acquario Genova in difesa delle antiche tonnare è stata invitata alla XX Riunione dei Rais delle tonnare ancora esistenti che trasforma ogni anno Isla Cristina, in Spagna, nella capitale mondiale del tonno. L’incontro, organizzato dalla Muy Noble Sociedad de los amigos del Atún, si svolge dall’11 al 18 settembre 2022 e vede altre importanti istituzioni ospiti come l’Università Sorbona di Parigi

La partecipazione all’evento rientra nell’impegno che da sempre vede la Fondazione in prima linea per la salvaguardia delle antiche culture legate al mare.

La Muy Noble Sociedad de los amigos del Atún, con cui la Fondazione Acquario di Genova Onlus collabora da anni, organizza annualmente importanti convegni proprio sulla cultura e la storia delle tonnare e sull’alta gastronomia legata alla risorsa del tonno.

Venerdì 16, nell’ambito dell’evento, la Fondazione presenterà “Tonnara”, il primo film della storia cinematografica con immagini subacquee, realizzato nel 1947 dal Principe Francesco Alliata di Villafranca, Quintino Di Napoli, Paolo Moncada di Paternò e prodotto dalla Panaria Film di Palermo. Il cortometraggio, recentemente restaurato dalla Regione Sicilia dopo il fortuito ritrovamento della pellicola originale molto danneggiata, premiato al Festival di Venezia 1948 e al Festival di Edimburgo nel 1950, mostra un’operazione di pesca della tonnara di Favignana, con un filmato subacqueo dei tonni registrato immergendosi all’interno delle reti della tonnara stessa e con i canti dei tonnaroti.

Fondazione Acquario Genova in difesa delle antiche tonnare. La Fondazione ha inoltre collaborato alla programmazione degli eventi e delle attività della riunione di Isla Cristina e parteciperà alla conferenza dei Rais che provengono dalla Spagna, dal Marocco, dal Portogallo e dall’Italia. Quest’anno, per la prima volta, saranno presenti anche i Rais delle ultime tonnare italiane, tutte in Sardegna.

Nel 2021, la manifestazione di Isla Cristina aveva visto come nazione di riferimento proprio l’Italia e una rappresentanza di cuochi italiani aveva presentato una serie di piatti della tradizione e innovativi basati sul tonno rosso, nella sezione sull’alta gastronomia organizzata in collaborazione con la Fondazione e l’Accademia Italiana della Cucina.

Le tonnare tradizionali, che stanno progressivamente scomparendo, rappresentano un inestimabile patrimonio culturale da molti punti di vista. Di fatto, sono state la prima vera attività industriale dell’uomo, con una storia di oltre 27 secoli, e più volte è stata indicata la necessità di mettere in atto una protezione da parte dell’UNESCO come patrimonio immateriale dell’umanità.

Un patrimonio cui la Fondazione Acquario di Genova Onlus dedica attenzione anche attraverso inoltre il programma di certificazione di eccellenza ECOCREST (www.ecocrest.org). Tra le tonnare certificate, l’ultima è stata la Tonnara di Isola Piana, a Carloforte, che ha ottenuto il marchio ECOCREST Silver nel 2021 e che ha in corso la procedura di certificazione anche per il 2022. Di fatto, il tonno prodotto da queste tonnare tradizionali, nel rispetto di tutte le norme internazionali e nazionali, rappresenta un uso verificabile e sostenibile di una risorsa marina preziosa, che ha superato anche momenti difficili e che ora si trova in un buon stato di conservazione.

L’attività di certificazione svolta dalla Fondazione contribuisce a identificare risorse utilizzate in modo sostenibile e rispettose di una serie elevata di requisiti, tanto che ECOCREST è ritenuta una delle certificazioni di elevatissima qualità in ambito internazionali e che ha precorso di molto i tempi.