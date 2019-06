Moneglia. Visite guidate al centro storico di Moneglia

Visite guidate al centro storico di Moneglia

Ogni martedì alle 21 fino al 3 settembre

Per il sedicesimo anno consecutivo, si rinnovano le ormai tradizionali visite guidate di Moneglia, tutti i martedì sera fino al 3 settembre (tranne il 2 Luglio) con inizio alle ore 21 davanti al Palazzo Comunale, in Corso Libero Longhi.

Anche quest’anno le visite guidate saranno curate da guide turistiche abilitate e sono patrocinate dal LabTer Tigullio, da sempre referente per l’Educazione Ambientale del territorio del Comune di Moneglia e quindi garante della qualità del servizio.

La visita guidata prevede un itinerario a piedi lungo le vie del paese, per una durata complessiva di circa due ore. Si percorre il lungomare, alla scoperta della storia delle gallerie che collegano Moneglia a Sestri Levante e Deiva Marina, e che la rendono in un certo senso unica; si visitano poi la chiesa di San Giorgio e il chiostro francescano di XV secolo, restituito al suo fascino dopo gli ultimi restauri. Proseguendo lungo il “caruggio” lo sguardo viene rivolto alle facciate dipinte tipicamente liguri e curiosando tra toponimi e leggende monegliesi, si arriva alla chiesa di Santa Croce e all’Oratorio dei Disciplinanti, ad oggi l’edificio più antico di Moneglia, e di pregio per la presenza di diversi strati di affreschi, che permettono di approfondire interessantissimi aspetti storico-artistici.

Gli appuntamenti sono sempre stati seguiti da un buon numero di partecipanti, sia turisti, italiani e stranieri, sia residenti appassionati, ma anche persone che avevano seguito le visite guidate gli anni precedenti e che, soddisfatte ed entusiaste, si sono ripresentate portando amici o parenti per ripetere l’esperienza.

​Le visite guidate sono finanziate dal Comune di Moneglia e sono a partecipazione gratuita, con eventuale offerta libera da destinare al restauro dell’Oratorio.

