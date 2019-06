I misteri delle fortezze Firmafede e Sarzanello, una notte insieme ai ricercatori del paranormale

Due Fortezze un unico Mistero e tante leggende benvenuti a “Ghost Adventure of Sarzana”.

“Un percorso guidato dalla fortezza Firmafede alla fortezza di Sarzanello, attraverso l’antica mulattiera che collega ancora oggi le due fortificazioni: il pubblico sarà accompagnato dal team di E.P.A.S. (European Paranormal Activity Society) che metterà a disposizione dei partecipanti alcune delle proprie attrezzature, affinché questi possano vestire i panni di investigatore del mistero per una sera.”

La serata è stata ideata da Earth in collaborazione con E.P.A.S. (European Paranormal Activity Society)

Sono tutti invitati a questa iniziativa in programma il 29 giugno 2019 che vede la collaborazione tra Comune di Sarzana e associazione Earth, con il patrocinio del Polo museale della Liguria. Adulti e bambini potranno addentrarsi “in notturna” attraverso i meandri della fortezza di Sarzanello una visita guidata alla storia della famosa fortificazione accompagnati da guide esperte, durante la quale i tecnici di Epas mostreranno ai presenti come viene svolta un’indagine paranormale: con l’ausilio di strumenti tecnici e non spesso adattati alla tipologia di ricerca (utilizzati anche dai ghost hunter) quali telecamere a infrarossi, rilevatori di campi elettromagnetici, fotocamere termiche e registratori audio, i partecipanti si metteranno alla ricerca di entità e presenze tra i corridoi della fortezza e si trasformeranno in veri ricercatori del mistero o ghost hunter…

“La ricerca paranormale presta il fianco a facili fraintendimenti diventando spesso oggetto di spettacolarizzazioni e approcci grossolani e ridicoli, spiegano i tecnici di Epas, si tratta invece di un ramo di studi molto delicato che richiede un’impronta il più possibile scientifica. Fantasmi, spettri, spiriti? Noi preferiamo parlare di anomalie: tracce rilevabili con i nostri strumenti e che non trovano una spiegazione logica e razionale. Un altro aspetto fondamentale per la nostra associazione è la promozione del territorio: eventi come “Ghost Adventure of Sarzana” rappresentano un’occasione per scoprire monumenti e luoghi di interesse storico e artistico, e in questo modo diamo il nostro piccolo contributo alla conoscenza delle tante eccellenze che impreziosiscono il nostro Paese”.

Fondata nel 2011 dal presidente Nazionale Massimiliano Maresca e dal vicepresidente Giuseppe Ferrara EPAS si differenzia da molte associazioni “Non siamo ghost hunter, acchiappafantasmi, esoteristi o cose simili – il nostro è un gruppo di ricerca che si basa su metodologie scientifiche e che oltre al paranormale si occupa di rivalutazione storico – culturale e di tanto altro. La nostra attività rappresenta anche uno strumento per valorizzare luoghi e strutture del territorio nella speranza di sensibilizzare chi ci segue e stimolare l’interesse di istituzioni e semplici cittadini, mostrando le bellezze che il nostro paese hanno da offrire”.

La quota di partecipazione è di € 6,00 (intero) e di € 4,00 (ridotto per ragazzi dai 12 ai 18 anni).

La serata è stata ideata da @Earth scrl in collaborazione con E.P.A.S., che opera da anni in maniera scientifica nello studio dei fenomeni paranormali. Le loro ricerche sono state pubblicate da importanti testate giornalistiche e il team ha partecipato a diversi programmi tv.

21.00: ritrovo presso Fortezza Firmafede, accoglienza dei partecipanti e distribuzione delle attrezzature da ghost hunting

21.15: partenza dalla Fortezza Firmafede e indagini durante il percorso

21.45: arrivo alla Fortezza di Sarzanello e proseguimento delle indagini nei sotterranei

22.15: breve conferenza conclusiva

23.00: termine delle attività

Munirsi di calzature sportive e torcia elettrica.